Hits que marcaram época vão tomar conta do palco do Teatro Municipal Lulu Benencase, neste sábado (25), com o show da banda “Bee Gees Forever”, às 20h.

O espetáculo é baseado num dos maiores concertos realizados pela banda Bee Gees em todos os tempos, o show “One Night Only”, com algumas adaptações ao público do Brasil.

A apresentação foi gravada em Las Vegas, no Hotel MGM Grand Las Vegas, em 1997. “One Night Only” é o segundo álbum ao vivo oficial da carreira dos Bee Gees e vendeu até hoje cerca de 6 milhões de cópias.

O show da banda “Bee Gees Forever” é um espetáculo elogiado pela qualidade musical, com homenagens relatando fatos históricos dos irmãos Gibb, além da exibição de vídeos sincronizados com as canções.

“Um show que emociona com os sucessos de uma das maiores bandas do pop de todos os tempos, ao mesmo tempo que revela detalhes e curiosidades da vida dos músicos”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os ingressos custam de R$ 45 a R$ 90 e podem ser adquiridos na bilheteria ou no site www.entravip.com.br. A bilheteria do Teatro Municipal funciona de terça-feira a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol.