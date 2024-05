Animação – Livre – Duração: 102min.

Em Garfield: Fora de Casa, o amado gato de estimação laranja (dublado por Chris Pratt) está de volta

para mais uma aventura inesquecível: após reencontrar seu pai, o gato de rua Vic (dublado por Samuel L.

Jackson), que não via há muito tempo, Garfield e o cãozinho Odie acabam se envolvendo em um

arriscado assalto.

TIVOLI 1 – GARFIELD: FORA DE CASA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 14h45 2D Dublado

Aventura/ Fantasia – Livre – Duração: 104min.

Amigos Imaginários é um filme infantil de aventura dirigido por John Krasinski (The Office, Um Lugar

Silencioso). A história acompanha uma garota (interpretada por Cailey Fleming) que descobre ser capaz

de ver os amigos imaginários de todas as pessoas. Com o poder recém-descoberto, ela embarca em uma

jornada para reconectar os seres mágicos com suas crianças – que, hoje em dia, já cresceram e se

esqueceram dos antigos companheiros. O elenco também conta com Ryan Reynolds, Steve Carell,

Phoebe Waller-Bridge, Fiona Shaw, Louis Gossett Jr., Alan Kim e Liza Colón-Zayas.

TIVOLI 1 – AMIGOS IMAGINÁRIOS – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Ter. – 14h00 2D Dublado CineMaterna

TIVOLI 1 – AMIGOS IMAGINÁRIOS – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 17h00 – 19h10 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 17h00 – 19h10 2D Dublado

Aventura / Ação – 14 Anos – Duração: 148min.

Furiosa: Uma Saga Mad Max é um filme de ficção científica pós-apocalíptica dirigido por George Miller e

estrelado por Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke. A trama conta a história de origem da

guerreira renegada Furiosa (interpretada anteriormente por Charlize Theron), mostrando sua jornada até

se juntar a Max em Mad Max: Estrada da Fúria (2015).

TIVOLI 1 – FURIOSA: UMA SAGA MAD MAX – DUB (WARNER)

Sáb., Dom., Feriado – 14h00 2D Dublado

TIVOLI 1 – FURIOSA: UMA SAGA MAD MAX – LEG (WARNER)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h20 2D Legendado

Sáb., Dom., Feriado – 21h20 2D Legendado

Em O Tarô da Morte, um grupo de amigos da faculdade começa a morrer de maneiras relacionadas a Terror – 14 Anos – Duração: 98min.

suas previsões ao lerem seus horóscopos.

TIVOLI 2 – O TARÔ DA MORTE – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Qui., Sex., Seg., Ter. – 21h45 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 21h45 2D Dublado

Terror – 18 Anos – Duração: 88min.

Sydney Sweeney estrela o terror IMACULADA como Cecília, uma jovem religiosa que se torna freira em

um convento isolado na região rural italiana. Após uma gravidez misteriosa, Cecília é atormentada por

forças perversas, enquanto confronta segredos sombrios e horrores do convento. A experiência religiosa

está prestes a se transformar em um pesadelo. Seria a gravidez uma dádiva ou uma maldição?

TIVOLI 2 – IMACULADA – DUB (DIAMOND FILMS)

Qua. – 21h45 2D Dublado

Animação – 10 Anos – Duração: 94min.

Depois de três aventuras arriscando sua própria vida para derrotar os mais poderosos vilões, Po, o

Grande Dragão Guerreiro( Jack Black) é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. A

escolha em si já problemática ao colocar o mestre de kung fu mais improvável do mundo em um cargo

como esse e além disso, ele precisa encontrar e treinar um novo Dragão Guerreiro antes de assumir a

honrada posição e a pessoa certa parece ser Zhen (Awkwafina) uma raposa com muitas habilidades, mas

que não gosta muito da ideia de ser treinada. Como se os desafios já não fossem o bastante, a

Camaleoa (Viola Davis), uma feiticeira perversa, tenta trazer de volta todos os vilões derrotados por Po do

reino espiritual.

TIVOLI 2 – KUNG FU PANDA 4 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Sáb., Dom., Feriado – 13h45 2D Dublado

TIVOLI 2 – FURIOSA(ATMOS) DUB UMA SAGA MAD MAX (WARNER)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h50 – 18h50 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 15h50 – 18h50 2D Dublado

Animação – Livre – Duração: 102min.

Em Garfield: Fora de Casa, o amado gato de estimação laranja (dublado por Chris Pratt) está de volta

para mais uma aventura inesquecível: após reencontrar seu pai, o gato de rua Vic (dublado por Samuel L.

Jackson), que não via há muito tempo, Garfield e o cãozinho Odie acabam se envolvendo em um

arriscado assalto.

TIVOLI 3 – GARFIELD: FORA DE CASA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Sáb., Dom., Feriado – 13h50 2D Dublado

Ação/ Ficção Científica – 14 Anos – Duração: 145min.

Ambientado muitas gerações após o reinado de César, em que os macacos são a espécie dominante do

planeta e os humanos vivem nas sombras.

Enquanto um novo líder tirano constrói seu império, um jovem macaco entra em uma jornada angustiante

que o fará questionar tudo o que sabia sobre o mundo, precisando fazer escolhas que definirão o futuro

de ambas espécies.

TIVOLI 3 – PLANETA DOS MACACOS(DUB) O REINADO (DISNEY)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h40 – 18h40 – 21h30 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 18h40 – 21h30 2D Dublado

Religioso – 12 Anos – Duração: 132min.

The Chosen – Os Escolhidos (Episódios 5 e 6 da Quarta Temporada).

Reinos em conflito. Governantes rivais. Os inimigos de Jesus se aproximam enquanto seus seguidores

lutam para acompanhá-lo, deixando-o sozinho para carregar o fardo. A quarta temporada promete

emocionar, com final surpreendente

TIVOLI 3 – THE CHOSEN: OS ESCOLHIDOS – DUB (EPS 5 E 6) (PARIS FILMS)

Sáb., Dom., Feriado – 16h00 2D Dublado

Animação – Livre – Duração: 102min.

Em Garfield: Fora de Casa, o amado gato de estimação laranja (dublado por Chris Pratt) está de volta

para mais uma aventura inesquecível: após reencontrar seu pai, o gato de rua Vic (dublado por Samuel L.

Jackson), que não via há muito tempo, Garfield e o cãozinho Odie acabam se envolvendo em um

arriscado assalto.

TIVOLI 4 – GARFIELD: FORA DE CASA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 17h50 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 17h50 2D Dublado

TIVOLI 4 – PLANETA DOS MACACOS(DUB) O REINADO (DISNEY)

Sáb., Dom., Feriado – 15h00 2D Dublado

Aventura / Ação – 14 Anos – Duração: 148min.

Furiosa: Uma Saga Mad Max é um filme de ficção científica pós-apocalíptica dirigido por George Miller e

estrelado por Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke. A trama conta a história de origem da

guerreira renegada Furiosa (interpretada anteriormente por Charlize Theron), mostrando sua jornada até

se juntar a Max em Mad Max: Estrada da Fúria (2015).

TIVOLI 4 – FURIOSA: UMA SAGA MAD MAX – DUB (WARNER)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 14h50 – 20h00 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 20h00 2D Dublado

