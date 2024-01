Co-autora de Corajosas, coletânea de contos de fadas adaptados à mensagem religiosa que já figurou na lista de mais vendidos do site PublishNews, Queren Ane lança romance para jovens em evento no Rio de Janeiro. Co-autora de, coletânea de contos de fadas adaptados à mensagem religiosa que já figurou na lista de mais vendidos do site PublishNews,lança romance para jovens em evento no Rio de Janeiro.

Meu Sol de Primavera retrata os desafios da adolescência, como a descoberta do primeiro amor, na perspectiva de uma jovem cristã. O livro mostra como a fé ajuda a superar os dilemas típicos desta fase de transformações e qual é o significado do verdadeiro amor.

A autora realiza lançamento e tarde de autógrafos no dia 27 de janeiro, às 15h, na Livraria Leitura do Shopping Via Parque (Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ). Além do encontro com Queren Ane, os 100 primeiros compradores no dia do lançamento ganharão um brinde.

Lançamento e tarde de autógrafos com Queren Ane, autora de “Meu Sol de Primavera”

Quando: 27 de janeiro, às 15h

Onde: Livraria Leitura Via Parque – Rio de Janeiro, RJ

Shopping Via Parque – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Confissões de uma garota em busca do verdadeiro amor

Queren Ane mergulha nos desafios universais da juventude com a história de Chér – que poderia ser a de qualquer menina de 15 anos

Lidar com questões amorosas, enfrentar as dificuldades do dia a dia na escola e nas relações interpessoais, enfrentar profundas transformações físicas e emocionais. A adolescência é uma fase de desafios universais. E o que muda o fato da jovem ser cristã? Absolutamente nada. Os complexos típicos da idade são encarados da mesma maneira: com medos, angústias, paixões e os anseios intensos vivenciados nesse período de turbilhão.

Apresentar os dilemas e ao mesmo tempo ser suporte para jovens adolescentes é o que deseja a autora Queren Ane na ficção cristã Meu sol de primavera. Nele, são explorados temas que ressoam com a juventude, da busca pelo amor a outras complexidades diárias.

A história mergulha nas nuances da vida de Chér, uma jovem de 15 anos que enfrenta uma série de experiências marcantes durante a fase crucial da adolescência. A protagonista vive intensamente a paixão por um colega de classe, chamado Zack, alimentando o desejo pelo primeiro beijo, o sonho do namoro e a esperança de um romance idealizado. Diante das oportunidades de conquistar o coração do mocinho, ela se vê às voltas com desafios inesperados e incertezas sobre a seus planos.

A narrativa acompanha de perto os altos e baixos enfrentados pela protagonista em questões sobre aparência, conflitos familiares, uso excessivo das redes sociais, coração partido e desentendimentos. Uma história repleta de erros, acertos e, sobretudo, de descobertas, que aproxima as jovens da verdade em Cristo.

Queren Ane, coautora do aclamado livro Corajosas, ambos publicados pela Editora Mundo Cristão, presenteia as leitoras com uma narrativa que oferece identificação para adolescentes que enfrentam desafios similares, ao mesmo tempo em que busca inspirar o crescimento espiritual e pessoal.

Ficha técnica

Título: Meu sol de primavera

Autora: Queren Ane

Editora: Mundo Cristão

ISBN: 978-65-5988-284-7

Formato: 14×21 cm

Páginas: 304

Preço: R$ 69,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora: Queren Ane escreve ficção cristã juvenil desde 2016. Coautora de Corajosas: os contos das princesas nada encantadas, é leitora voraz, apaixonada por contar histórias e propagar a ficção cristã. Mora no Rio de Janeiro com o marido e os dois filhos e serve em sua igreja local, ensinando crianças e juniores.

Instagram: @querenane

Sobre a editora: Fundada em 1965 na cidade de São Paulo pelo missionário americano Peter Cunliffe, a Editora Mundo Cristão publica Bíblias e livros de autores nacionais e estrangeiros e de diversos gêneros literários, sempre pautados pela postura teológica cristã, histórica e equilibrada.