Transformando o banheiro em um ambiente prático e moderno, o modelo de chuveiro redondo Flow, com 200 mm de diâmetro, conta com 2 tipos de jatos. É possível escolher o modo mais concentrado e direcionado, tanto para banhos intensos, como para o modo chuva. Neste segundo, os jatos ocupam uma maior área do produto, com a água mais leve, trazendo a relaxante sensação de um banho de chuva. Os jatos uniformes proporcionam ainda uma massagem terapêutica na cabeça e nas costas, contribuindo para o alívio das tensões. O tipo de banho é definido na parte superior do chuveiro. Basta girar e pronto!