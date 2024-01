Biblioteca Central de Santa Bárbara recebe melhorias

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou os serviços de nova cobertura, pintura e manutenção interna da Biblioteca Central. Equipes de trabalho atuarão na retirada de esquadrias e fechamento de vãos, substituição de paredes e forros de gesso, instalação de novas estruturas para cobertura, calhas, rufos e pintura externa.

Inaugurada no dia 26 de janeiro de 2019, a Biblioteca Municipal “Profª Maria Aparecida de Almeida Nogueira”, que está localizada no Complexo do Novo Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, é uma das obras mais belas e com conceitos modernos da região.

São mais de 500 metros quadrados de área construída, acervo de quase 60 mil livros, Wi-Fi gratuito aos frequentadores, novos espaços para leitura, estudo, convivência, contação de histórias e estímulo ao hábito de ler.

“As melhorias são executadas justamente em um período com menor frequência de estudantes e do público em geral. Atendendo diretrizes do prefeito Rafael Piovezan, de valorizar ainda mais os nossos equipamentos públicos, as melhorias garantirão melhor operação e conforto, buscando a preservação dos containers que formam o espaço da Nova Biblioteca Municipal e também todo o acervo histórico existente no local”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.