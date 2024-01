Galerias pluviais da Av Nicolau João Abdalla recebem limpeza

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), executou nesta quinta-feira (11) a limpeza das galerias pluviais, guias e sarjetas da Avenida Nicolau João Abdalla.

“Essa medida é muito importante para manter as galerias limpas, pois melhora o escoamento de água em dias de chuva, evitando alagamentos nas vias”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O serviço foi finalizado em várias regiões, com as limpezas das principais avenidas, como Brasil, Abdo Najar, Cillos, Bandeirantes, Campos Salles, Nicolau João Abdalla, entre outras vias.

