O Americana Bicicross Clube (ABC), que conta com apoio da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana, sagrou-se campeão geral por equipes no Campeonato Brasileiro de BMX Racing, competição organizada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). O torneio foi realizado entre quinta-feira (2) e domingo (5), na Pista Internacional de BMX do Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá-MT.

Além do troféu por equipes, o time americanense obteve ótimo desempenho também nas disputas individuais. No masculino, os destaques foram Pedro Bottécchia, que conquistou o título na categoria Boys 11 anos, e Alexandre Carrea, que subiu ao pódio duas vezes, como vice-campeão na Cruiser 14 anos e 3º colocado na Boys 14 anos. Eduardo Filho também figurou no pódio, com a 3ª posição na Sub-23, mesmo resultado obtido por Tiago Bueno na categoria Junior Man.

Já no feminino, Monara Lúcia foi campeã na Girls 15 anos, enquanto Gisele Bueno ficou com o vice na Woman 40 a 45 anos.

O presidente da equipe Americana Bicicross Clube, Douglas Campos, comemorou as conquistas. “Conquistar o título de campeão por clubes em uma competição do porte do Campeonato Brasileiro é motivo de muito orgulho para todos nós. Esse resultado é fruto do comprometimento dos atletas, do trabalho dedicado da comissão técnica e também do apoio das famílias. Cada atleta representou Americana com muita garra, mostrando a força do nosso bicicross em nível nacional”, destacou.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, também parabenizou os atletas pelo ótimo desempenho em uma competição dessa importância. “Ver mais uma vez a equipe do Americana Bicicross Clube alcançar um excelente desempenho em uma competição nacional de alto nível, com título por clubes e atletas subindo ao pódio em diversas categorias, demonstra o talento, a dedicação e a seriedade com que a modalidade é conduzida no município. Parabenizamos todos os competidores, comissão técnica e familiares por mais essa importante conquista para o esporte americanense”, comentou.

Confira todos os resultados da equipe americanense bicicross:

Pedro Bottécchia – Boys 11 anos – 1º lugar

Monara Lúcia – Girls 15 anos – 1º lugar

Gisele Bueno – Woman 40 a 45 anos – 2º lugar

Alexandre Carrea – Cruiser 14 anos (2º lugar) e Boys 14 anos (3º lugar)

Eduardo Filho – Sub-23 – 3º lugar

Tiago Bueno – Junior Man – 3º lugar

Eduardo Oliveira – Cruiser 45 a 49 anos – 5º lugar

Pedro Carrea – Sub-23 – 8º lugar

VÔLEI TAMBÉM FOI ÀS QUADRAS

A equipe masculina sub-19 da Secretaria de Esportes de Americana conquistou mais um resultado positivo na temporada ao vencer o Instituto Crescer Juntos, de Limeira, por 3 sets a 0, em partida válida pela Liga Regional de Voleibol. O confronto foi realizado na última sexta-feira (3), na Quadra Poliesportiva Mário Antonucci, no ginásio principal do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

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Americana teve uma atuação consistente durante toda a partida e venceu com parciais de 27 a 25, 25 a 19 e 25 a 20. Com o resultado, a equipe retorna momentaneamente à vice-liderança da competição e fortalece a preparação para os Jogos Regionais, que começam na próxima semana.

O técnico José Nestor Battistuzzi destacou a importância do resultado para o fortalecimento da equipe antes da principal competição do calendário regional. “Nosso objetivo era colocar em prática tudo o que vem sendo trabalhado nos treinamentos, e a equipe respondeu muito bem. Enfrentamos um adversário bastante qualificado, mas conseguimos manter o equilíbrio e crescer durante a partida. Esse resultado nos dá ainda mais confiança para a sequência da temporada e mostra que estamos evoluindo no momento certo, às vésperas dos Jogos Regionais”, avaliou.

“Essa vitória premia o comprometimento dos nossos atletas e da comissão técnica, que vêm realizando uma preparação intensa. Os Jogos Regionais representam um dos principais desafios da temporada, e chegar à competição após uma atuação convincente como essa fortalece a confiança do grupo”, ressaltou o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

O próximo compromisso da equipe será no dia 14 de julho (terça-feira), às 19h, contra o Vôlei Okami, de Campinas, novamente no Centro Cívico. A partida é aberta ao público, com entrada gratuita.