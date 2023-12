Big Mac em 3 diferentes versões e novidades no cardápio

Os recém-chegados Big Mac Duplo e Big Mac Bacon contam com a receita do sanduíche clássico – dois hambúrgueres feitos com carne 100% bovina, alface americana, queijo sabor cheddar, molho especial, cebola, picles e pão com gergelim – com adição de dois hambúrgueres no primeiro e fatias crocantes de bacon no segundo. Cada sanduíche conta com o sabor inconfundível do Big Mac com toques especiais a cada mordida.

Big Mac pra todo mundo

Para apresentar os novos integrantes inovadores da família Big Mac e reforçar o sabor atemporal do clássico, a GALERIA.ag desenvolveu uma campanha que explora o aspecto democrático do sanduíche com o conceito “Big Mac pra todo mundo” e conta com filmes produzidos pela Surreal e Punch Audio, que serão veiculados na TV aberta e fechada.

Os filmes mostram moradores de um prédio com diferentes estilos, mas todos curtem o Big Mac. Vendo sua fachada, revela-se que todos os andares juntos formam a grade de cores icônica do sanduíche. Do trap ao funk, passando pelo K-Pop, a famosa trilha do Big Mac ganha releituras modernas, demonstrando como o clássico agrada diferentes públicos, principalmente com a chegada das novidades. Confira o filme aqui.

“A campanha mostra que um ícone nunca sai de moda. Celebramos as cores clássicas dos sanduíches e o jingle de um jeito divertido e moderno, mostrando a diversidade dos fãs de Big Mac”, conta Guzera, Diretor de Criação da GALERIA.ag.

A campanha ainda conta com estratégia de social e influência, com desdobramentos em ações no digital junto a criadores de conteúdo em redes sociais, além de peças em mídia OOH (Out-of-Home) e nos pontos de venda.

Os sanduíches já estão disponíveis em restaurantes de todo o país para pedidos no balcão, pelos totens de autoatendimento, no Drive-Tudo, e no app do Méqui pelo McDelivery ou Peça e Retire, mas por tempo limitado, então corre! Além disso, caso o cliente seja cadastrado no programa de fidelidade Meu Méqui e se identifique no momento da compra, cada R$ 1 gasto se torna 100 pontos.