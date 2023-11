O ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza (PL)

esteve com o diretor de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades Denis Andia (MDB) esta quinta-feira.

Bill, que deve vir a prefeito concorrer com o atual Leitinho Schooder (PSD) no ano que vem, tem se articulado fortemente na cidade e agora começou a olhar para fora (vizinhança) em busca de apoios e reforços.

A disputa se desenha com tendência de equilíbrio entre o ex-tucano que governou a cidade por 8 anos e seu sucessor, que vem comandando a cidade desde 2021.

Leia + sobre política regional

Andia tem se destacado na Mobilidade e passou a ser referência do tema no país em pouco mais de 6 meses na pasta.

O time Bill aparentemente tem hoje o comando da Câmara, (muito) boa relação com o maior jornal da cidade e um naco muito importante do eleitorado.

Outros nomes ensaiam vir para o conflito, com destaque para o ex-secretário de Bill Vanderlei Cocato (Republicanos).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP