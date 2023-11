Goodyear ganha Prêmio AutoData 2023 com pneu sustentável

A Goodyear, empresa com uma trajetória de mais de 100 anos no Brasil, recebeu o reconhecimento do “Prêmio AutoData 2023 – Os Melhores do Setor Automotivo” na categoria “Inovação Tecnológica Fornecedor”. Esta é a 24ª edição do prêmio e reconhece a Goodyear pelo anúncio do desenvolvimento de um pneu que eleva para 90% o uso de materiais sustentáveis na sua composição.

O novo pneu com 90% de materiais sustentáveis foi anunciado pela Goodyear no início desse ano, após o modelo ter passado por todos os testes internos e avaliações de circulação em ruas e estradas. O modelo conta com materiais sustentáveis em 12 componentes, a exemplo de quatro tipos de carbono que contribuem para reduzir emissões à medida que são produzidos a partir de matérias-primas de metano, dióxido de carbono, óleo vegetal e óleo de pirólise de pneus em fim de vida. Outros componentes são óleo de soja, sílica a partir da casca de arroz, poliéster revestido do uso de produtos usados, resinas biorrenováveis de pinheiro, entre outros elementos. A meta da empresa é introduzir um pneu com 100% de materiais sustentáveis até 2030.

“Para nós, essa conquista é motivo de orgulho. O reconhecimento pelo foco em sustentabilidade mostra que estamos no caminho certo. A Goodyear mantém seu foco em trazer novidades ao portfólio, em direção ao que há de novo em performance, qualidade, tecnologia e inovação, sempre com o cliente no centro de tudo o que realiza”, celebra Jeff Havlin, Presidente da Goodyear do Brasil.

A Goodyear também concorre ao prêmio “Empresa do Ano do Setor Automotivo 2023”, cujo resultado será conhecido em 22 de novembro, no encerramento do “Congresso AutoData Perspectivas e Tendências 2024”, em São Paulo (SP).

LEIA TAMBÉM: Ypê abre vagas de emprego aqui no interior

Goodyear do Brasil

A Goodyear é fabricante global de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões e ônibus, além de pneus para aviação. Com 72 mil colaboradores, presente em mais de 150 países e com 57 fábricas ao redor do mundo, a companhia está no Brasil há mais de 100 anos, onde possui duas unidades industriais, sendo uma em Americana (SP), dedicada à fabricação de pneus, e outra em Santa Bárbara d’Oeste (SP), destinada à produção de materiais de recapagem para pneus de caminhões e ônibus e de recauchutagem para pneus de aviação. A operação brasileira ainda conta com uma rede de revendedores oficiais e cerca de 1.000 pontos de venda em todo o território nacional.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP