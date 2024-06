Biolab e Argo com programas de estágio/trainee abertos

A Biolab, indústria farmacêutica com quase 30 anos de atuação, oferece vagas de Estágio nas áreas de Farmácia, Química, Administração, Economia, Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia e Comunicação.

As inscrições podem ser realizadas até 28 de junho no LinkedIn @BiolabFarmaceutica. Entre os pré-requisitos para participar do programa, é preciso estar cursando a partir do 3º ano da graduação, com previsão de formatura, a partir de dezembro de 2026, e ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia, de segunda a sexta-feira em modelo 100% presencial.

O processo seletivo acontece em julho, com etapas que passam por entrevista com o RH e teste específico da área de interesse. Na última fase, o candidato será entrevistado pelos profissionais da gestão e, após aprovação, iniciará a integração em agosto.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Em São Paulo, as vagas estão disponíveis no Centro Administrativo na capital – bairro Itaim Bibi e Pinheiros, além das unidades fabris de Bragança Paulista, Jandira e Taboão da Serra e no Centro de Pesquisa localizado em Itapecerica da Serra. Já em Minas Gerais, as vagas disponíveis são para atuar na nova unidade em Pouso Alegre.

Tatiana Sartori, Diretora de Recursos Humanos da Biolab, explica que a empresa procura por universitários interessados em aplicar e desenvolver a prática do conhecimento técnico que estão adquirindo na faculdade. “Além de proporcionar vivência no ambiente organizacional de uma indústria farmacêutica multinacional com matriz no Brasil, nosso Programa de Estágio procura por pessoas que queiram contribuir para o nosso crescimento, desafiando os colaboradores Biolab e trazendo novas formas de pensar”, pontua.

Confira alguns dos benefícios oferecidos da Biolab:

• Bolsa-auxílio: R$ 1.800,00

• Assistência médica: sem desconto

• Seguro de vida: sem desconto

• Vale transporte ou estacionamento, conforme unidade

• Vale refeição ou refeitório, conforme unidade

• Trilha de aprendizagem com cursos específicos para

O contrato de estágio é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

Sobre a Biolab

Promover um futuro com mais qualidade de vida requer uma busca incansável por tratamentos seguros e inovadores. Com essa missão a Biolab, indústria farmacêutica brasileira fundada em 1997 e com presença internacional, investe em pesquisas e parcerias para superar os crescentes desafios da saúde.

Com seus mais de 3.800 colaboradores e a 4ª maior Força de Vendas do Brasil, a Biolab está entre as maiores farmacêuticas do país, atuando em diversas especialidades, como: dermatologia, ginecologia, ortopedia, gastroenterologia, pediatria, clínica médica e sistema nervoso central, além de ser líder em cardiologia. As unidades de negócio Biolab Genéricos, Avert Humana e Avert Biolab Saúde Animal contribuem com o portfólio de mais de 500 produtos.

A Biolab está em crescimento constante. São três unidades de produção, além de um moderno complexo fabril em construção. E não para por aí: no Canadá é a 1ª farmacêutica brasileira com um Centro de Pesquisas e adquiriu a empresa Exzell Pharma para expandir suas fronteiras.

Programa de Trainee Arco Educação 2024

A Arco Educação, maior empresa do setor de educação básica do país, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee que busca por profissionais com formação superior (bacharelado, tecnólogo e licenciatura) concluída ou prevista entre julho de 2021 a julho de 2025. Os interessados devem possuir disponibilidade para atuar em São Paulo (SP), Curitiba (PR) ou Fortaleza (CE).

O Programa oferece aos talentos a oportunidade de vivenciar diferentes áreas da empresa, participando de projetos desafiadores e contribuindo para a transformação do ecossistema educacional no país. Os trainees passarão por um intenso processo de desenvolvimento, visando torná-los futuros líderes da Arco.

Os selecionados contarão com remuneração competitiva e benefícios como Vale-Alimentação, Vale-Refeição, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Licença Maternidade e Paternidade estendidas, Auxílio-Mudança, Wellhub (Gympass) e Zenklub.

As inscrições para o Programa de Trainee Arco Educação 2024 vão até 24/06/2024.