Bistrô La Palette lança cardápio especial de Verão

Bistrô La Palette, do Royal Palm Plaza Resort, lança cardápio especial de Verão

Referência gastronômica no interior de São Paulo, o Bistrô La Palette chega ao final do ano com novidades em seu menu. Pensando na chegada dos meses mais quentes, que pedem pratos mais leves, o restaurante especializado na culinária francesa, localizado dentro do Royal Palm Plaza Resort Campinas, lança no dia 4 de dezembro o seu Cardápio de Verão 2025. O menu especial conta com sete opções – de entrada a sobremesas – sugeridas pelo chef Marcelo Pinheiro.

Para abrir a refeição, o La Palette oferece ao cliente o amuse bouche, um aperitivo para aguçar o paladar, preparado com gaspacho de tomate cereja, funcho e consommé de vitela com bacon.

Para a entrada, o Cardápio de Verão do bistrô tem duas opções: a salada de pepino com coalhada seca, lâmina de salmão marinado com raiz forte e beterraba, tuille crocante de chia; ou o royale de aspargos ao creme de limão siciliano, cromesquis de pato.

O prato principal também conta com duas opções: o lombo de bacalhau confit com infusão de hibisco, manteiga de tangerina e tabule de quinoa; ou o filé mignon com crosta de ervas ao perfume de pimenta da Jamaica, molho poivre vert e aligot de mix de batata.

Para fechar a refeição, também são duas sobremesas para sua escolha: o crème brûlée de capim limão ou a torta de banana com Nutella, com calda de laranja e amora.

Localizado no Royal Palm Plaza Resort, mas também aberto ao público externo, o La Palette desenvolve a mais fina gastronomia francesa, com pratos assinados pelo chef Marcelo Pinheiro. O bistrô tem a proposta de resgatar a essência da gastronomia clássica contemporânea francesa, com projeto, iluminação e paisagismo contemporâneos.

Serviço:

Bistrô La Palette

Av. Royal Palm Plaza, 277 – Jd. Nova Califórnia – Campinas, SP

