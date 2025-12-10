Vôlei masculino sub-19 de Americana é vice-campeão da Copa Regional

A equipe de vôlei masculino sub-19 de Americana conquistou o vice-campeonato da Série Prata da XXXIII Copa Regional de Voleibol, competição organizada pela Liga Regional de Campinas. A partida de volta da final foi disputada nesta segunda-feira (8), em Limeira. Após derrota no jogo de ida, os americanenses foram novamente superados pela AABB-Limeira por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 20/25, 25/21 e 25/17.

“Foi uma final muito intensa e decidida nos detalhes. Nossa equipe mostrou maturidade, lutou ponto a ponto e representou muito bem Americana. O vice-campeonato é um passo importante no processo de formação desses atletas. Vamos seguir treinando para voltar ainda mais fortes na próxima temporada”, avaliou o técnico da equipe, José Nestor Battistuzzi.

Na fase classificatória da competição, Americana terminou na 6ª colocação geral, obtendo o direito de disputar a Série Prata. Em seguida, nas semifinais, passou pela equipe do Tênis Clube de São José dos Campos com uma vitória no golden set (set extra), antes de ser superada na decisão.

“Esse resultado mostra a força do trabalho de base que estamos desenvolvendo em Americana. Parabenizamos a equipe, o técnico e toda a comissão pelo empenho e pela campanha. Continuaremos investindo para que nossos jovens atletas tenham cada vez mais oportunidades de crescimento e representem nossa cidade nas competições futuras”, ressaltou o secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal.

