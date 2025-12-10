Um homem que matou a esposa acabou morrendo depois de ser atropelado em uma rodovia em Campinas. A tragédia aconteceu no Jardim São Marcos na tarde desta quarta-feira (10).
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Andreza Silva Ferreira, 33, foi brutalmente assassinada a facadas. O principal suspeito do crime é seu companheiro, Alex de Oliveira Junior, de 29 anos. O crime foi cometido dentro da moradia do casal.
Segundo a Polícia Militar, Andreza e Alex viviam juntos há pelo menos seis anos e tinham um filho. Havia histórico de violência por parte dele, que já havia sido detido em ocasiões anteriores por agressões contra a vítima.
Fugiu depois de matar a esposa
Após cometer o feminicídio, o suspeito decidiu fugir. A tentativa de escapar da polícia foi interrompida de forma inesperada. Oliveira Junior morreu atropelado. na altura do km 143 da Rodovia Dom Pedro- sentido Atibaia no início da tarde. O trecho fica próximo a um importante acesso ao bairro.
Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, o homem teria se atirado em frente a uma carreta, no km 143 da rodovia.
Leia Mais notícias da cidade e região