Prefeitura de SBO intensifica visitas e nebulizações no combate ao Aedes aegypti

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, segue intensificando as ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Nos últimos dias, equipes do Setor de Combate de Vetores do Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ) realizaram visitas domiciliares, vistorias e nebulizações em diversos bairros do Município.

Somente neste mês as equipes atuaram nos bairros Vila Garrido, Vila Macknight, Vila Balan, Vila Boldrin, Vila Aparecida, Vila Linópolis, Jardim Belo Horizonte, Sartori, Jardim Boa Vista e Vila Bética, com foco nas visitas de rotina e inspeções diretas em imóveis, enquanto a equipe de nebulização percorreu quadras dos bairros Jardim Eldorado, Jardim São Joaquim e Residencial Furlan.

Essas atividades fazem parte da estratégia permanente da Administração Municipal, que inclui a identificação e eliminação de criadouros durante as visitas domiciliares. Quando um imóvel fechado apresenta indícios de possíveis focos, os agentes deixam um relatório solicitando providências, retornando posteriormente para verificar o atendimento.

Além das visitas, o conjunto de ações inclui nebulização com equipamentos costais e veiculares, vistorias em pontos estratégicos e imóveis especiais, atendimento de solicitações de moradores, monitoramento entomológico com armadilhas e análises laboratoriais, aplicação de biolarvicida em áreas urbanas e instalação de Estações Disseminadoras de Larvicida (EDL) em regiões consideradas críticas. Essa tecnologia utiliza o próprio mosquito para levar o larvicida a criadouros ocultos ou de difícil acesso, ampliando significativamente o alcance do controle.

A Prefeitura ressalta que o envolvimento da população é fator decisivo para a eficácia das medidas de controle do Aedes aegypti e que o enfrentamento à dengue é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre poder público e população. Receber o agente de saúde, permitir a vistoria do imóvel e seguir as orientações repassadas são atitudes simples, mas essenciais para proteger não apenas a própria residência, mas toda a comunidade.

Em relação à identificação, é importante ressaltar que a população deve estar atenta ao uniforme e crachá, pois esses elementos asseguram que o profissional é da equipe da Saúde. Caso os profissionais não estejam devidamente identificados ou se persistirem dúvidas, recomenda-se que a pessoa entre em contato no Departamento de Vigilância em Zoonoses pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas.

Orientações

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste reforça que a participação da população é essencial e incentiva a receber os agentes de controle de endemias, que orientam sobre medidas simples e eficazes para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Todas as ações são gratuitas e não há cobrança de taxas para nenhum serviço ou produto utilizado.

As orientações para a população são simples e podem salvar vidas:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Instalar telas mosquiteiras em janelas e portas;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Neste caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.

