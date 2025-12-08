BNDES aprova R$ 451,7 mi para Suzano modernizar unidades industriais

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 451,7 milhões para a Suzano S.A. modernizar, revitalizar estruturas e aumentar a capacidade de armazenagem em unidades industriais em Aracruz (ES), Limeira (SP), Mogi das Cruzes (SP), Mucuri (BA) e Três Lagoas (MS).

O financiamento do Banco para os projetos, que contam com investimento total de R$ 700 milhões, terá recursos do Finem (R$ 342,8 milhões) e do Fundo Clima (R$ 108,9 milhões). A expectativa é que as intervenções gerem 670 empregos diretos durante a implementação e 286 empregos indiretos.

Com esses recursos, a Suzano investirá em oito projetos alinhados aos Compromissos para Renovar a Vida, conjunto de metas de longo prazo da companhia associadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Essas iniciativas integram inovação, tecnologia e responsabilidade ambiental e visam apoiar um modelo produtivo voltado à economia regenerativa e ao desenvolvimento sustentável.

Em Aracruz, a empresa aumentará em 200.000 m3 a capacidade de armazenamento de resíduos do Aterro Industrial C, e implantará estrutura para a dragagem do lodo das lagoas da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), garantindo a gestão mais eficiente, adequada e segura dos resíduos gerados no processo de produção de celulose.

Em Limeira, o projeto tem como objetivo principal melhorar a eficiência energética da unidade industrial, com a redução de consumo químicos e energéticos. Eliminará o consumo de gás natural em cerca de 10,5 milhões m3/ano por meio da otimização da utilização de vapor no processo produtivo, resultando em cerca de 25 mil toneladas de CO2 equivalentes a menos emitidos para a atmosfera.

Em Mogi das Cruzes, a Suzano fará adequação rodoviária com a construção de pistas de desaceleração e aceleração no acesso à unidade industrial, ampliando a segurança viária para colaboradores(as), motoristas e comunidade local e reforçando a segurança como valor inegociável da companhia.

Em Mucuri, será instalada a etapa de separação de areia no processo de cozimento das Linhas 1 e 2 com a aquisição de equipamentos e estrutura, além da revitalização dos difusores da Linha 1, incluindo a substituição de peneiras, chapas perfuradas, sistemas de elevação, raspadores e recuperação das estruturas de acesso. Os projetos têm como objetivo fortalecer as melhores práticas de fabricação, otimizar o consumo de químicos e garantir a maior qualidade do produto ao cliente.

Na unidade de Três Lagoas, a empresa substituirá as três bombas de cavaco da fábrica 1 para garantir maior confiabilidade operacional e eficiência no processo produtivo.

“O BNDES cumpre a missão dada pelo governo do presidente Lula de apoiar a modernização e a expansão da capacidade produtiva da indústria brasileira, o que inclui importante segmento como o de celulose. Em 2024, a produção alcançou 25,5 milhões de toneladas, crescimento de 5,2% em relação a 2023, além de ampliar em 33,2% as exportações para mais de US$ 10 bilhões”, explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

“A parceria com o BNDES é fundamental para que possamos viabilizar iniciativas importantes nas frentes de redução de emissões e aumento da circularidade no processo produtivo e confiabilidade de equipamentos. Esse conjunto de iniciativas amplia a competitividade de todas as unidades que serão beneficiadas com esses investimentos”, afirma o vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Suzano, Marcos Assumpção.

Fundo Clima – É um dos instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima e se constitui em um fundo de natureza contábil, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com a finalidade de garantir recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que tenham como objetivo a mitigação das mudanças climáticas. Tem como objetivo apoiar a implantação de empreendimentos, a aquisição de máquinas e equipamentos e o desenvolvimento tecnológico relacionados à redução de emissões de gases do efeito estufa e à adaptação às mudanças do clima e aos seus efeitos.

