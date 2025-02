Bolsonaristas saem em defesa de JB; alguns mais tímidos

Bolsonaristas da região decidiram se manifestar nesta quarta-feira após a PGR (Procuradoria Geral da República) ter pedido o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 33 figuras de proa de seu governo por conta da ‘trama do golpe’.

Um dos ‘empolgados’ defensores de Bolsonaro foi o filho do prefeito Chico Sardelli (PL) Franco, que deve ser o candidato do partido a deputado estadual no ano que vem.

Ele escreveu uma mensagem de apoio a JB nas redes sociais

Segue a confiança na justiça e sempre na democracia! A verdade será esclarecida no momento oportuno.

Jair Bolsonaro como líder da direita brasileira, continua com minha crença em sua integridade e valores. Pela democracia e liberdade, SEMPRE!

Bolsonarista mais tímido

Provável adversário de Franco na eleição para deputado estadual ano que vem, Ricardo Molina (Republicanos) foi mais tímido nas redes sociais. Ele ‘apenas’ republicou texto do governador Tarcísio de Freitas reforçando seu apoio ao líder da direita.

