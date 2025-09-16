O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou sua residência em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar, e deu entrada no hospital DF Star na tarde desta terça-feira (16). De acordo com fontes próximas, ele apresentou crise de pressão, vômitos e soluços.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No último domingo (14), Bolsonaro já havia estado no mesmo hospital para a retirada cirúrgica de lesões na pele. Na ocasião, exames apontaram anemia e uma tomografia mostrou resquícios de pneumonia recente por broncoaspiração. O boletim médico informou ainda que ele recebeu reposição de ferro por via endovenosa.

Nesta quinta-feira (11/09), a Primeira Turma do STF decidiu:

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado.

Em nota divulgada logo após o julgamento, a defesa do ex-presidente protestou dizendo que “as penas fixadas são absurdamente excessivas e desproporcionais” e anunciaram que devem recorrer, “inclusive no âmbito internacional”.

Leia Mais Notícias do Brasil