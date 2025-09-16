Acias e Fatec realizam palestra gratuita sobre a reforma tributária

Voltado para empresários e contadores, evento será realizado quarta-feira, dia 24, na Fatec

A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), em parceria com a Fatec (Faculdade de Tecnologia de Sumaré), realiza na próxima quarta-feira, 24 de setembro, mais uma palestra do Projeto DEA (Desenvolvimento Empresarial ACIAS 2025).

Desta vez, o tema será “Reforma Tributária – Contador e Empresários, Se Preparem!”, com o palestrante Dante Barini. A palestra é gratuita, e será realizada a partir das 8h, na Fatec, na Rua Rafael Rossi, 197, Jardim Luiz Cia, Sumaré. A Acias já está recebendo inscrições dos interessados em participar do evento.

Para muitos especialistas, a reforma tributária tem sido considerada um marco na história do sistema tributário brasileiro, com mudanças profundas que buscam simplificar e modernizar a estrutura fiscal do País. Essa nova realidade, porém, exige planejamento e adaptação por parte de empresários e contadores.

Selma Koshoji presidente da Acias, explica que a ideia desta palestra é preparar os empresários e empreendedores para as mudanças tributárias. Selma, que é contabilista e atua no ramo de contabilidade, afirma que o evento será uma oportunidade para compreender e se preparar para as alterações previstas. “As mudanças devem ser implementadas em fases, já a partir do ano que vem. É importante que empresários, empreendedores e especialmente os contadores entendam como vai funcionar o regime de transição, assim como os tributos que serão excluídos e os impostos que serão criados”, explica.

O Projeto DEA está sendo desenvolvido pela Acias com o objetivo de levar treinamento e capacitação aos empreendedores da cidade. O cronograma de palestras contempla diversos temas, como planejamento financeiro e inteligência artificial. As palestras começaram em março e são realizadas por especialistas de diferentes áreas. Os interessados em participar do próximo evento podem se inscrever pelo link https://www.sympla.com.br/evento/reforma-tributaria-contador-e-empresarios-se-preparem/3111613

Serviço:

Palestra “Reforma Tributária – Contador e Empresários, Se Preparem!”

Quando: 24 de setembro, quarta-feira.

Horário: 8h às 11h.

Onde: Fatec – Rua Rafael Rossi, 197, Jardim Luiz Cia, Sumaré.

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/reforma-tributaria-contador-e-empresarios-se-preparem/3111613

Evento gratuito

