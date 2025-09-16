É hora de sintonizar o décor com a chegada da primavera

As arquitetas Vanessa Paiva e Claudia Passarini concordam que o projeto de interiores é pensado para o ano inteiro, mas redirecionar nosso olhar com mudanças singelas nesta época nos deixam ainda mais sintonizados após a despedida do inverno

Mais do que uma mudança de estação, a primavera é um convite para abrir os espaços ao novo. Ela está por chegar, oficialmente, em 22 de setembro, mas o período já tem dado os sinais com a magnitude de espécies, como os ipês amarelo e roxo, presentes nas ruas.

No décor residencial, esse movimento se reflete em cores e tecidos leves, arranjos frescos e até na reorganização dos ambientes, que ganham vitalidade e aconchego quando dialogam com a estação mais florida do ano.

Para as arquitetas Vanessa Paiva e Claudia Passarini, do escritório Paiva e Passarini Arquitetura, a casa está sempre pronta para refletir os ciclos da vida e a primavera inspira uma renovação que espelha nosso interior e na forma como enxergamos os ambientes. “Alguns poucos ajustes já transmitem essa essência“, diz Vanessa Paiva.

O que a primavera motiva?

Filosoficamente, a primavera simboliza o renascimento e a superação das adversidades, representando o despertar da vida após o inverno – uma analogia semelhante a um despertar da consciência e da criatividade após um período de recolhimento. Esse mesmo sentimento pode refletir em nossas moradas, já que ela, nada mais é, um espelho da nossa personalidade.

Quando o sol bater

É chegada a época de usufruir das esquadrias de vidro que separam os espaços internos e externos, mas sem impedir a entrada de iluminação natural. Essa estratégia ilumina os ambientes, realça cores e texturas, promove amplitude e entrega uma dose de bem-estar para os moradores.

A sutileza e versatilidade das cortinas

As cortinas são essenciais ao longo de todo o ano, mas agora, na primavera, além de deixá-las abertas em grande parte do dia: a primavera pede tecidos mais leves, como o linho e o voil, entre outros materiais.

Por não ser um elemento trocado com frequência, modelos mais delicados tendem a compor o décor o ano inteiro. Porém, caso o morador tenha o apreço por trocá-las, essa é a hora de retirar os tecidos mais pesados, que ajudam para uma casa mais quentinha, e substituir pelos materiais que controlem a luminosidade e entreguem privacidade, mas sem bloquear a iluminação externa.

Novo olhar para os tecidos dos quartos

Se o frio nos convoca a recorrer aos enxovais mais robustos para aquecer, a primavera é um estímulo para repaginar o dormitório. É hora de tirar de uso os edredons pesados para dar lugar a itens de materiais mais leves e edredons mais finos. “Isso porque ainda se trata de uma época com temperaturas que oscilam entre noites mais quentes e outras frescas“, analisa Claudia Passarini.

Se o morador preferir cores mais fortes, a estação pede por paletas suaves, onde o branco pode predominar acompanhado de pinceladas de rosa, como o queimado, e gradientes de terracota. “Essas mudanças são capazes de entregar outra conotação para os ambientes“, complementa Vanessa.

É um clichê, mas amamos: as flores

Símbolo master da primavera, as flores estão sempre presentes no décor, mas é inegável que, a partir de agora, elas protagonizam com suas diversas cores, composições e tamanhos. “Elas são bem-vindas em todos os ambientes“, alega Vanessa Paiva. Para que elas tenham a beleza realçada, é imprescindível contar com vasos que podem ser de cerâmica e vidro, entre outros materiais.

As cozinhas também entram no clima

Na visão de Vanessa e Claudia, os ares primaveris também chegam à cozinha com as cores dos utensílios, como jogos e panelas cerâmicas. Além disso, a vivacidade dos tons de frutas, legumes e verduras, o uso de plantas decorativas e temperos dispostos estrategicamente, também ajudam a transmitir a alegria dos próximos meses.

Aproveite as áreas externas

Além da piscina, a primavera nos pede para aproveitar os ambientes externos da casa. “É hora de ler um livro longe da cama ou do sofá e fazer atividades físicas refeições ao ar livre“, sugere a arquiteta Claudia Passarini.

