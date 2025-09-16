Evento com boas práticas da Educação de Americana apresenta 10 projetos selecionados

Dez projetos pedagógicos de destaque desenvolvidos nas escolas da rede municipal foram selecionados e serão apresentados no evento “Relato de Boas Práticas”, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, nesta quinta-feira (18), no Centro de Cultura e Lazer (CCL).

Ao todo, foram inscritos 39 projetos elaborados por professores e gestores escolares. O “Relato de Boas Práticas” fomenta e compartilha as práticas pedagógicas exitosas presentes nas escolas da rede municipal, promovendo um ambiente de troca de experiências e valorização dos profissionais da rede municipal de ensino.

Para o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, divulgar e trocar experiências de sucesso coloca em evidência o trabalho dos educadores nas escolas municipais. “A iniciativa reconhece a dedicação dos profissionais e destaca publicamente os agentes de transformação na vida das crianças. Esse processo fortalece o desenvolvimento de uma comunidade de aprendizado eficaz e colaborativa, relevante para a Educação de qualidade defendida pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, declarou.

Os dez trabalhos finalistas foram selecionados às cegas pela comissão avaliadora, a fim de assegurar a imparcialidade no processo. Os autores apresentam as seguintes propostas:

Professoras(es) da Educação Infantil – Creche

Título da Boa Prática: “Quando a palavra vira ato: escutar, brincar e educar bebês com afeto”

Autoria: Elizabete Alexandre de Souza Neves e Maria das Graças da Silva Fonseca

Título da Boa Prática: “Sabores do quintal: entrelaçando experiências, linguagens e afetos”

Autoria: Luciana Delpoz Manfredi

Professoras(es) da Educação Infantil – EMEI

Título da Boa Prática: “Bichos da escola”

Autoria: Anna Karolina Santoro Borges

Título da Boa Prática: “Um pé de quê?”

Autoria: Aline Gonçalves de Faria Albanez

Professoras(es) do Ensino Fundamental – Anos Iniciais

Título da Boa Prática: “Criança faz política!”

Autoria: Kelly Cristini Azevedo Gonçalves e Rosana Amedi

Título da Boa Prática: “Mural de gentilezas”

Autoria: Júlia Amanda Falasca Pacheco de Azevedo

Professoras(es) do Ensino Fundamental – Anos Finais

Título da Boa Prática: “Jogos e brincadeiras africanas”

Autoria: Luciana Venâncio de Souza

Título da Boa Prática: “Mudanças climáticas, racismo ambiental e resiliência hídrica”

Autoria: Alessandro de Oliveira Dias

Professoras(es) da Sala Maker

Título da Boa Prática: “Pequenos programadores”

Autoria: Marcelo Migotti

Gestoras(es) Escolares (Diretor/Professor Coordenador/Pedagogo)

Título da Boa Prática: “Resgatando os valores: vivência ética e cidadã no espaço escolar”

Autoria: Edemarcia da Silva Freitas e Rodolfo Zagui

