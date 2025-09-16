Americana recebe Fórum de Ex e de Conselheiros Tutelares da RMC nesta 4ª-feira

O 85º Fórum de Conselheiros e Ex-Conselheiros da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e da Macrorregião de Campinas será realizado nesta quarta-feira (17), das 8h às 16h, no UNISAL (Avenida de Cillo, 3500 – Parque Universitário). A edição também contempla o 1º Fórum Sustentável de Americana e conta com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

O tema desta edição será “O Colegiado do Conselho Tutelar e sua Legalidade, Eficiência e Efetividade”, com palestras de Sonia Bonfanti e Reinaldo Balbino, coordenadores do Fórum, ambos com ampla experiência no exercício da função de conselheiro tutelar, além de idealizadores e articuladores do evento.

“É uma honra para a Administração do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi sediar este evento de grande relevância para o município e para a Região Metropolitana de Campinas. Um tema importante que fortalecerá as políticas públicas de atendimento, visando a proteção e a garantia dos direitos da criança e do adolescente”, afirmou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O coordenador do Conselho Tutelar de Americana, Rodrigo Miletta, destacou a importância da iniciativa. “O Fórum proporcionará a integração dos participantes que atuam na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. O aprendizado junto aos experientes palestrantes e a troca de experiências entre conselheiros e ex-conselheiros tutelares impulsionam as ações e ajudam a formular as políticas públicas de atendimento em prol da criança e do adolescente”, disse.

As inscrições para o Fórum são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), no banner do evento.

Programação

7h30 – Café de boas-vindas

8h – Credenciamento

9h – Mesa diretiva com autoridades

9h30 – Palestras (Reinaldo Balbino e Sônia Bonfanti)

11h30 – Mesa de perguntas

12h – Intervalo para almoço

13h45 – Apresentação cultural

14h – Grupos de trabalho

15h30 – Sorteio de brindes

15h45 – Escolha da próxima cidade-sede (86º Fórum)

16h – Encerramento e coffee-break

Atendimento

Em razão da realização do Fórum, a sede do Conselho Tutelar de Americana estará fechada nesta quarta-feira, com atendimento à população em regime de plantão.

