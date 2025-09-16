Temu anuncia ingresso à plataforma para vendedores locais no Brasil

O marketplace oriental está lançando um modelo “local-to-local” permitindo que comerciantes brasileiros alcancem compradores em todo o país, maior economia da América Latina.

A Temu, marketplace global on-line de origem chinesa, abriu sua plataforma para vendedores brasileiros, oferecendo novas oportunidades de crescimento para os negócios locais, ao mesmo tempo em que melhora os prazos de entrega e amplia a variedade de produtos para os consumidores do país.

O programa, atualmente funcionando apenas por convite, permite que empresas brasileiras registradas com estoque local vendam para todo o país por meio da Temu. Produtos enviados dentro desse modelo podem chegar em apenas dois dias úteis. Ao integrar comerciantes nacionais, a Temu também está ampliando seu sortimento em categorias como eletrônicos de consumo e móveis.

Página do Temu Seller Center para o Brasil. Fonte: Temu, 2025.

“Com a iniciativa de negócios no modelo local-para-local da Temu, empresas brasileiras passam a contar com um novo canal de baixo custo para alcançar milhões de consumidores, enquanto os compradores se beneficiam de entregas mais rápidas e maior variedade de produtos”, destaca a Temu.

Em plataforma da Temu, o modelo local-para-local (local-to-local, em inglês) já está ativo em mais de 30 mercados, incluindo Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Espanha e México. O lançamento no Brasil marca um novo capítulo na estratégia regional da companhia, com foco em fortalecer as economias locais e atender melhor os consumidores do país.

A Temu foi lançada no Brasil em junho de 2024 e rapidamente conquistou os consumidores, atraídos por sua ampla diversidade de produtos – abrangendo mais de 600 categorias –, e pelos preços competitivos. O modelo de cadeia de suprimentos da plataforma conecta diretamente os consumidores aos fabricantes, eliminando intermediários tradicionais e reduzindo custos.

Sobre a Temu

A Temu é uma plataforma global de e-commerce que conecta consumidores a milhões de fabricantes, marcas e parceiros comerciais. Presente em mais de 90 mercados ao redor do mundo, a Temu tem como compromisso oferecer acesso a produtos acessíveis e de alta qualidade, permitindo que os consumidores vivam de forma melhor.

