A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro ao pagamento de R$ 1 milhão em indenização por declarações racistas feitas em transmissões ao vivo nas redes sociais em 2021.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na ocasião, Bolsonaro comparou o cabelo crespo de um apoiador negro a um “criatório de barata”.

Mais tarde, em outra live, afirmou que se tratava de uma “piada”, mas voltou a ofender ao dizer que o homem “seria deputado federal se houvesse cota para feios”.

O caso foi classificado pelos desembargadores como racismo recreativo, ou seja, quando a discriminação é disfarçada de brincadeira.

Bolsonaro e dano coletivo