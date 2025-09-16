Sumaré entrega mais de 150 títulos de propriedade e termos de quitação

Nesta 4ª-feira (17) serão entregues 134 títulos de regularização fundiária e 24 termos de quitação

A Prefeitura de Sumaré realiza nesta quarta-feira, dia 17, a entrega de títulos de propriedade e termos de quitação a famílias de diversos bairros da cidade. A solenidade está marcada para as 19h30, no Anfiteatro do Seminário de Nova Veneza, e integra o programa municipal de regularização fundiária e habitação.

Ao todo, serão entregues 134 títulos de regularização fundiária e 24 termos de quitação, beneficiando moradores de diferentes regiões. A Regularização Fundiária: Casa Verde – 05; Jardim Morumbi II – 01; Associação Jardim Irmã Davina – 01; Parque Rosa e Silva II – 02; Parque Residencial Santa Terezinha do Matão II – 37; Jardim das Orquídeas – 02; Aclimação – 80.

Já os Termos de Quitação: Jardim Luiz Cia – 05; Bandeirantes II – 04; Jardim Conceição – 02; Bordon II – 01; Nova Esperança I – 06; Nova Esperança II – 06. Com a regularização, os moradores passam a contar com documentação definitiva de seus imóveis, o que garante segurança jurídica, valorização patrimonial e estabilidade para as famílias.

O secretário municipal de Habitação, William Martoni, ressaltou a importância da conquista. “Cada título entregue é a realização de um sonho e a garantia de que essas famílias poderão viver com mais dignidade e tranquilidade”, afirmou.

O prefeito Henrique do Paraíso também ressaltou o impacto da iniciativa. “Nosso compromisso é transformar Sumaré em uma cidade mais justa e humana. Esses títulos representam dignidade, cidadania e a segurança de que o lar dessas famílias agora está totalmente regularizado. É um passo importante para o futuro da nossa cidade e para a qualidade de vida de cada morador”, destacou.

