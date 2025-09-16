ESF Jaguari e UBS Dona Rosa promovem ações do Setembro Amarelo com foco no cuidado à vida

As equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Jaguari e da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Dona Rosa, em Americana, promoveram nesta terça-feira (16) ações de conscientização do Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio realizada anualmente no país.

Na ESF Jaguari, a atividade foi realizada na recepção da unidade e teve como tema “Psicologia e o compromisso com o cuidado à vida”. Durante a ação, o público presente recebeu orientações e informações sobre a campanha e a importância dos cuidados com a saúde mental. Foram entregues também mensagens de apoio e valorização à vida. A iniciativa foi conduzida pela psicóloga Luciana Marques Archanjo, com participação da gerente da unidade, Samira Ventura, e das agentes comunitárias de saúde Marielle, Cristiana, Cristiane e Ednei.

“É fundamental compreender que a prevenção ao suicídio é uma questão de saúde pública e precisa ser tratada com responsabilidade e acolhimento. São muitos os fatores que podem levar a esse sofrimento, e por isso é tão importante pensar em ações que cuidem da saúde física, emocional e social das pessoas. Mais do que oferecer apoio em momentos de crise, precisamos garantir um cuidado contínuo e acessível em saúde mental, para desmistificar o tema, prevenir e salvar vidas”, destacou Luciana.

Já na UBS Dona Rosa, a atividade foi conduzida pela enfermeira Eduarda, que ressaltou os possíveis sinais de atenção referentes à saúde mental e forneceu informações sobre como procurar ajuda através do Centro de Valorização da Vida (telefone 188) e de profissionais como o psicólogo, por meio de encaminhamento após consulta na unidade. A ação contou com café da manhã e entrega de frases motivacionais para os presentes.

“É muito importante que todos saibam reconhecer os sinais de alerta e entendam que buscar ajuda faz a diferença. O Setembro Amarelo vem justamente para lembrar que ninguém precisa enfrentar o sofrimento sozinho. O apoio da família, dos amigos e dos serviços de saúde é fundamental para salvar vidas”, destacou Eduarda.

“Ações como essa fortalecem o vínculo entre a equipe de saúde e a comunidade, mostrando que a prevenção começa com informação e acolhimento. Quando falamos sobre saúde mental e valorização da vida, damos um passo importante para quebrar tabus e estimular as pessoas a buscarem ajuda sempre que precisarem”, acrescentou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Onde buscar ajuda

O atendimento em Saúde Mental em Americana é realizado de forma integrada, dentro da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), seguindo os princípios do SUS.

As portas de entrada são, prioritariamente, a Atenção Básica (Unidades Básicas de Saúde e Estratégias Saúde da Família), que realizam a escuta inicial, acolhimento e encaminhamentos quando há necessidade de atenção especializada.

Para os casos de maior complexidade, o município dispõe das seguintes unidades especializadas: Núcleo de Especialidades, Caps Adulto, Caps Infantojuvenil e Caps Álcool e outras Drogas.

Para atendimento, o cidadão pode procurar a UBS de referência de seu território, onde será acolhido e avaliado pela equipe, que fará o encaminhamento quando necessário, ou pode buscar diretamente os Caps em regime de “porta aberta”, sem necessidade de encaminhamento prévio. Nesses casos, a equipe realiza o acolhimento imediato, avalia a situação e define o melhor projeto terapêutico para o usuário.

Em situações de urgência e emergência, o acesso também pode se dar pelo Pronto-Atendimento ou pelo Serviço 192, com posterior vinculação do usuário à rede de saúde mental para seguimento.

Americana possui três unidades de Caps (Centro de Atendimento Psicossocial):

Caps “Arte & Vida” – atendimento para adultos. Rua Estevão Carlos Vicentini, nº 115 – Jardim Dona Rosa.

Caps “Larissa de Almeida” – destinado ao público infantojuvenil. Rua dos Cravos, 1.702 – Jardim São José.

Caps “Nova Vida” (álcool e outras drogas) – específico para adultos com grave comprometimento decorrente do uso de substâncias psicoativas. Rua Joaquim Puppo, s/n – Vila Dainese.

