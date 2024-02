Bolsonaro vem a Americana na sexta filiar Chico no PL

A visita do ex-presidente Jair Bolsonaro em Americana foi confirmada pela prefeitura nesta quarta-feira. Bolsonaro estará na cidade na sexta-feira para filiar o prefeito Chico Sardelli no PL. Ainda não há a confirmação de local, horário e se o evento será aberto ao público.

No sábado, Bolsonaro estará em Santa Bárbara d’Oeste, a partir das 11h30, no Esporte Clube Barbarense, para o evento de filiação do prefeito Rafael Piovezan. O encontro será aberto ao público.

