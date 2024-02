Homem que morava embaixo do viaduto do SESI muda de vida após “ver Deus”

Era final de 2010 quando, ao sair para mais um dia de trabalho, Paulo Roberto deu um beijo em sua mãe adotiva e ouviu “filho trabalha com Deus, não faça coisas erradas, Deus está na nossa vida, você é meu menino”.

Sua mãe tinha uma consulta no Hospital Municipal de Americana naquele dia e no fim da tarde, ao chegar em casa, Paulo ligou no Hospital e ouviu pelo telefone: “infelizmente sua mãe acabou de falecer”. Ele conta que naquele momento sua mente parou, “abriu um buraco na minha cabeça” e então sua vida nas ruas começou.

Foram quase 10 anos de muito sofrimento, sustos e perseverança. Paulo conta que passou por momentos “sobrenaturais” onde via Deus o livrando de situações angustiantes. “Uma vez um escorpião subiu na minha barriga, eu fui matar, Deus pediu pra mim pegar e jogar ele no mato. Outra vez acordei tinha uma cobra debaixo do meu travesseiro, mas ela estava sem a cabeça, as formigas comeram. Foram tantos livramentos. Já precisei dormir quase dentro do Rio Quilombo, acordei e vi algo se arrastando era uma cobra bem grande, olhei pra cima tinha algo se mexendo na árvore e sumiu. Ali tem muito carrapato, mas nunca fui picado, nem grudavam em mim. Outra vez eu estava debaixo do viaduto e começou a chover, eu comecei a chorar e falar com Deus. “Esse é o único cantinho, meu único papelão. Eu acabei de falar e deu um estrondo, o vento mudou de lado e parou de molhar. Eu comecei a sorrir e cantar”, revelou.

Foram muitas situações até que, em 2020, um grupo de voluntários liderados pelo Vereador Leco Soares foi até Paulo e sua história começou a mudar. Ele foi para um abrigo, depois conseguiu emprego na MB Engenharia, que cuida da limpeza da cidade, e atualmente alugou sua própria casa, conheceu uma companheira e, mesmo com toda dificuldade, segue trabalhando como varredor de rua no Centro de Americana, limpando diariamente a região do Terminal, Calçadão, Igreja Matriz e Praça Comendador Muller.

