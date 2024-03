O restaurante Bom Prato de Sumaré estará aberto para servir marmitex durante o feriado de Páscoa e com almoço especial! Nos dias 29, 30 e 31 o local estará aberto a partir das 10h30, servindo as marmitas. Caso a pessoa prefira comer no local, também será possível.

Na sexta-feira, dia 29, o cardápio será arroz com cenoura, feijão carioca, salada colorida, moqueca de peixe ou frango xadrex, mandioquinha na salsa, pudim de chocolate e pão de mel. No sábado, dia 30, será servida uma deliciosa feijoada. No domingo de Páscoa, dia 31, será arroz branco, feijão carioca, salada tropicália, peixada ao leite de coco ou frango assado com mostarda e mel, farofa de cebola crocante, pavê e bombom.

“O Bom Prato é uma conquista muito grande para Sumaré. Uma parceria com o governo do estado de São Paulo com o objetivo de oferecer alimentação digna e saudável acessível a todos”, disse o prefeito Luiz Dalben.

O Bom Prato oferece café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1. Crianças com até 6 anos não pagam. O cardápio é elaborado por nutricionistas e conta com pão com manteiga, fruta, doce, café, leite e achocolatado, servidos a partir das 7h30 no café, e com legumes, proteína, arroz, feijão, fruta ou doce para o almoço, a partir das 10h30.

O restaurante está instalado uma área de mil metros quadrados, na Rua José Maria Miranda, 581, na região Central. A cidade também conta com o Bom Prato Móvel, que, a cada três meses, muda o local de atendimento, definido a partir de estudo de vulnerabilidade social da própria Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, seguindo formato de “rodízio”. Atualmente, Sumaré serve 1,9 mil refeições diárias, sendo 300 no café da manhã e outras 1,6 mil no almoço.