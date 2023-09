Bombeiros salvam cavalo 'atolado' em N Odessa

Os Bombeiros da região salvaram um cavalo

que foi parar em um buraco esta sexta-feira em Nova Odessa. A operação foi bastante complicada e levou bastante tempo. O caso aconteceu no começo da tarde e foi necessário que fosse cavado um espaço para que o animal pudesse ser retirado.

O acidente da queda do animal aconteceu na Chácara Recreio e foi necessário até o uso de uma retroescavadeira para a retirada do ‘bicho’.

16º GB – 3º SGB – EB NOVA ODESSA

Ocorrência: animal em risco

Data: 29/09/2023

Horário: 13:22

Mais notícias da cidade e região

Local: Chácara Recreio, Nova Odessa/SP

Viaturas: 1 Viatura

ABS16304

Bombeiros: 3 militares – Sgt Godoy, Cb Macauba e Cb França

Defesa Civil: Vanag, Geovane e “Pardal”

Vítimas: 0 vítima

Histórico: Animal em situação de risco

Bombeiros foi acionado para cavalo dentro de uma fossa.

O local estava tampado, porém com o peso do cavalo, a tampa rompeu, fazendo com que o animal caísse dentro da fossa.

Foi acionado a Defesa Civil de Nova Odessa (Vanag , Geovane e “Pardal”), que auxiliaram com ajuda de retroescavadeira.

O animal (Piti) foi retirado com vida, entregue aos cuidados do dono, que prontamente chamou um veterinário pra medicar.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP