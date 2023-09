Os eleitores de Americana terão transporte público gratuito neste domingo (1º), das 7h às 18h, em razão da eleição do Conselho Tutelar. A medida foi solicitada pela Prefeitura de Americana à Sancetur, empresa responsável pelo transporte público do município, que atendeu ao pedido. O objetivo é incentivar a participação da população no pleito.

Terão direito à gratuidade apenas os passageiros que exercerem o direito de voto para a escolha dos futuros conselheiros tutelares e que apresentarem aos motoristas dos ônibus documento oficial de identificação com foto, acompanhado do título de eleitor, sendo aceito também o e-título da Justiça Eleitoral.

Após diálogo entre a Administração e a empresa, a Sancetur se prontificou a reforçar o número de ônibus em circulação no domingo da eleição, em relação a um domingo convencional, além de garantir que todas as linhas tenham ao menos um coletivo rodando.

“Estamos disponibilizando esse transporte gratuito para que os eleitores compareçam nesta importante eleição do Conselho Tutelar. Esse gesto é de apoio à democracia e pela luta e trabalho em prol dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“É uma iniciativa inédita, que só demonstra o interesse do governo em pensar nas futuras gerações de Americana. Agradeço ao prefeito Chico Sardelli, em nome do CMDCA e da Comissão Eleitoral, e à promotora de Justiça da Infância e Juventude, Renata Calazans Nasraui, que nos encaminhou essa demanda vinda do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania”, disse a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Mariana Leite Zimermann Araújo.

Eleitores devem conferir locais de votação

Os eleitores deverão conferir os locais de votação para a eleição, consultando a zona eleitoral e a escola correspondente, não podendo escolher o lugar onde votar, como nas eleições anteriores. A nova regra faz parte da unificação da votação por meio das urnas eletrônicas.

Para consultar o passo a passo completo que indica o endereço onde cada eleitor irá votar, basta acessar o site da Prefeitura de Americana (www.americana.sp.gov.br) e clicar no banner referente à eleição do Conselho. Em seguida, clicar no botão “Relação de Escolas e Locais para Votação” e ler com atenção. De um lado da tabela, a pessoa deve procurar a escola onde vota nas eleições regulares. No outro lado, estará a unidade onde irá votar na eleição do Conselho Tutelar.

Deverá ser apresentado o título de eleitor e um documento com foto. O voto é facultativo, mas é uma oportunidade de exercer um direito e a democracia, visando a proteção das crianças e dos adolescentes.

A apuração será realizada na Casa dos Conselhos, na Rua Ibirapuera, nº 70, Jardim Ipiranga, a partir das 17h30, no próprio domingo.

Serão eleitos cinco titulares e cinco suplentes para um mandato de quatro anos. Os candidatos e os respectivos números são:

Aline Martins da Silva (1012), Camila Sanches Souza Sant Anna (1006), Daniele de Freitas Franco (1005), Lídia Maria Rodrigues Mamani (1008), Luciana Andrea Tomaz da Silva Rebouças (1003), Mêncio Mafra Toledo (1010), Pedro Aparecido Gatti (1002), Renan Rodrigo Silva (1007), Renata Fagionatto (1009), Rita de Cássia da Silva Alves de Lima (1001), Rodrigo Miletta Sousa da Rocha (1011), Rosane Ramos Bassan (1004) e Thiago Colombo Silva (1013).