Bonita e sem plásticas: 3 formas de realçar longe dos blocos cirúrgicos

A beleza natural é um termo que vem ganhando força no mercado de estética por todo o mundo. O conceito parte da ideia de que todas as pessoas são lindas à sua maneira, e não é necessária nenhuma mudança brusca para que cada um chegue à sua melhor versão. Isso, é claro, também diz respeito aos procedimentos estéticos: os mais extremos perderam certo espaço, mas outros podem ajudar na jornada pela autoestima de um jeito suave e nada invasivo, sem precisar de blocos cirúrgicos e transformações drásticas.

O movimento desconstrói padrões e abraça a pluralidade da beleza individual. Celebridades como Fátima Bernardes, Isis Valverde e Jade Picon se identificam com a ideia, assim como consumidores que buscam encontrar produtos e serviços compatíveis com suas características individuais. Nos últimos anos, as indústrias cosmética e estética inovaram para atender esse público crescente, que busca cada vez mais por naturalidade.

“Alcançar a beleza e fortalecer a autoestima é para todos, qualquer pessoa deve poder se sentir bem consigo mesmo. Nesse processo, procedimentos invasivos e radicais perdem espaço, dando lugar a tratamentos leves e eficazes para realçar o que todos já têm de melhor naturalmente”, comenta Renata Taylor, fisioterapeuta e consultora comercial da HTM Eletrônica , indústria referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletromédicos e estéticos.

Confira as quatro principais dicas da especialista entre tratamentos que podem ser personalizados de acordo com os desejos e requisitos de cada cliente:

FlowBrows

Nada daquela sobrancelha fininha e padronizada, auge da moda nos anos 1990. A técnica de micropigmentação procura deixar os fios mais grossos e, por isso, com aspecto de naturais. “O procedimento é feito manualmente, fio a fio, para deixá-los mais definidos. Alguns equipamentos estéticos, como o Color Skin Therapy, da HTM, tratam a região após o procedimento e garantem melhores resultados na cicatrização e durabilidade dos efeitos, por meio de fototerapia com laser e alta frequência”, afirma Renata.

Peeling ultrassônico

Agora é a vez do rosto lavado, de pouca maquiagem, da pele fresca sob o sol. Para isso, é preciso cuidar com muito carinho dos tecidos do rosto, entregando o necessário para sua hidratação e firmeza. O peeling ultrassônico é feito através da Stimulus Face Clean, uma plataforma para limpeza de pele que remove as camadas mais superficiais deixando-a sedosa, elástica e luminosa. Além disso, suaviza manchas, clareia olheiras, diminui cicatrizes e rugas, minimiza poros e reduz a acne.

De acordo com Renata, esse tipo de tratamento estimula a produção de colágeno, diminuindo manchas e pequenas cicatrizes, além de remover células mortas acumuladas pela poluição diária. É de rápida recuperação, indolor e não-invasivo.

Depilação a laser

Nos últimos anos, as mulheres têm vencido a pressão social por uma pele lisinha e sem pelos, valorizando a sua individualidade e fazendo as pazes com eles. No entanto, muitas vezes, os fios causam incômodos que podem ser estéticos ou não. Seja como for, a adesão à depilação a laser é cada vez maior, já que seus resultados são duradouros e a técnica é menos prejudicial à pele, na comparação com a depilação com cera ou lâminas – e nenhuma das duas elimina os pelos de forma duradoura como o laser.

O procedimento se tornou ainda mais vantajoso depois que a HTM lançou seu novo equipamento a laser, o Ácrus, que permite tratamentos depilatórios no verão e em peles bronzeadas e negras. “Uma contraindicação comum do laser era fazer as aplicações semanas antes ou após tomar sol ou com a pele já bronzeada. Com o Ácrus, possibilitamos que a depilação seja feita mesmo durante o verão, mesmo que a pessoa precise se expor ao sol, em qualquer tom de pele, com tipo de espessura ou quantidade de pelos”, finaliza Renata.

Sobre a HTM Eletrônica

A HTM Eletrônica é uma indústria referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos dirigidos ao segmento de estética e fisioterapia no Brasil. A empresa foi fundada em 1999. Com equipe multidisciplinar altamente capacitada, a HTM está localizada em Amparo – SP e tem como foco profissionais esteticistas e fisioterapeutas que têm interesse em tecnologia para clínicas.

