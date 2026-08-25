Bosque PCD comemora 4 anos em evento aberto ao público no sábado

Bosque PCD comemora quatro anos em evento aberto ao público no sábado

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) e parceiros, celebra no próximo sábado (29), das 9h às 11h, o quarto aniversário do Bosque PCD. O evento, gratuito e aberto ao público, acontece no próprio bosque, localizado na Rua Xingu, próximo à esquina com a Rua dos Solimões, no Jardim São Roque.

O projeto Bosque PCD nasceu de uma iniciativa conjunta entre SMA, Casa da Criança Juriti, Rotary Club Ação, Instituto Pernas da Alegria e Escola Estadual Marcelino Tombi com o objetivo de recuperar a área, que sofria com descartes irregulares de resíduos e queimadas. Os trabalhos envolveram a retirada dos resíduos e a posterior transformação do local em um bosque. Inicialmente, crianças com deficiência plantaram 100 mudas de árvores no espaço, que conta atualmente com 150 mudas plantadas.

A diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do PMVA (Programa Município VerdeAzul) de Americana, Kátia Birke, celebrou o êxito do projeto. “A região do Bosque PCD está hoje com outra aparência. Por meio deste importante projeto, conseguimos, ao lado dos parceiros que atuaram com a Prefeitura, transformar o bosque em um caso de sucesso que reúne sustentabilidade, inclusão social e conscientização da comunidade”, comentou.

“Todos estão convidados a celebrar o quarto aniversário do projeto Bosque PCD, que trouxe diversos benefícios para o cidadão e para o meio ambiente de Americana. Quero agradecer também aos parceiros que atuaram conosco nesta iniciativa tão relevante para nossa cidade”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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