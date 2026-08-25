O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta segunda-feira (24), a substituição da rede de abastecimento de água na Rua Chile, entre as ruas Cuba e Guatemala, na Vila Cecchino. No local, estão sendo trocados cerca de 200 metros de tubulação antiga de ferro por nova rede em PVC de 50 milímetros. O serviço deverá ser concluído nesta quarta-feira (26).

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A intervenção dá continuidade aos trabalhos de modernização do sistema realizados pela autarquia em diversos pontos do município. As redes de ferro instaladas há mais tempo apresentam desgaste natural provocado pelo tempo e pelas condições do solo, o que pode aumentar a incidência de vazamentos, obstruções e a necessidade de manutenções corretivas.

A troca por tubulação em PVC proporciona maior resistência à corrosão, melhor desempenho hidráulico e maior durabilidade, além de contribuir para a redução de rompimentos, melhoria da pressão e maior estabilidade no abastecimento.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a substituição da rede contribui para melhorar o abastecimento na região.

Fala Fábio do DAE

“A substituição dessa rede antiga é uma intervenção importante para melhorar o abastecimento nessa região. Estamos retirando uma tubulação que já apresenta desgaste pelo tempo e instalando uma rede nova, mais adequada e resistente, que vai contribuir para reduzir ocorrências de vazamentos e dar mais estabilidade ao sistema”, afirmou.

A ação integra o programa DAE em Ação pela Água, dentro da Operação Perda Mínima, voltado à redução de perdas e à modernização do sistema de distribuição do município.