O Fundo Social de Solidariedade arrecadou 803 litros de leite, além de 49 quilos de alimentos, durante os três dias do Santa Bárbara Rock Fest, no Complexo Usina Santa Bárbara.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As doações foram encaminhadas ao Asilo São Vicente de Paulo, à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), à Amev (Associação Assistencial para Melhoria de Vida), à Amobam (Associação dos Moradores do Bairro Mollon), ao SSPCIC (Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição), à Associação Vinde à Luz, além de famílias atendidas no NAS (Núcleo de Assistência Social), no Centro Social Urbano (CSU), pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

Fala 1a dama Fernanda do Fundo Social

“Foi a primeira vez que arrecadamos leite no Rock Fest. A ideia foi unir cultura e solidariedade e incentivar a boa ação das pessoas para colaborarem com as famílias que mais precisam. E cada doação fez a diferença”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade ressaltou, também, que a doação contagiou a todos. “O mais positivo foi a alegria desse movimento, tanto da nossa equipe que recebeu as doações, quanto das pessoas que doaram e as entidades que receberam. A alegria e a gratidão estiveram presentes em todo o processo. Meu muito obrigada a todos que ajudaram e fizeram parte dessa corrente do bem. Temos certeza que a próxima edição mobilizará ainda mais pessoas”.

A arrecadação do leite foi organizada nas duas entradas do Rock Fest e envolveu mais de trinta pessoas, entre servidores, colaboradores e voluntários.

A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest reuniu público rotativo de 103 mil pessoas nos dias 21, 22 e 23 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara. Considerado o maior evento de rock independente do Brasil, o Santa Bárbara Rock Fest trouxe 64 atrações divididas em seis palcos e uma estrutura que ofereceu ao público a Vila do Rock, praça de alimentação, roda-gigante, tirolesa apresentada pelos Supermercados Pague Menos e a coleção oficial de produtos do festival, desenvolvida em parceria com a Vibes e inspirada na identidade visual do evento.