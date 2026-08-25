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Um empresário acabou preso em Americana depois de se envolver em briga de trânsito. Ele é acusado de tentativa de homicídio após atacar 2 homens que estavam em uma moto na rua Austrália na noite desta segunda-feira. A ocorrência foi atendida pela polícia militar por volta das 19h45 no Parque das Nações mas havia começado na rua Florindo Cibin.

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Relato da PM detenção do empresário

Equipe acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de agressão pela Rua Austrália. No local, os policiais identificaram dois indivíduos e uma motocicleta Honda CG 160 Titan, que apresentava avarias. Uma das vítimas apresentava escoriações e queixava-se de dores na perna, relatando que, após um desentendimento ocorrido na semana anterior, havia sido agredido por um outro indivíduo na Rua Florindo Cibin. Na ocasião, tentou fugir, mas foi novamente alcançado e agredido.

Posteriormente, no período noturno, enquanto seguia como passageiro da motocicleta, ambos teriam sido perseguidos pelo mesmo indivíduo, que conduzia um Chevrolet Corsa e teria colidido intencionalmente contra a motocicleta, provocando a queda e lesões nas vítimas. Relatou ainda que o autor teria arremessado um pedaço de madeira contra suas costas e proferido ameaças, afirmando que buscaria uma arma para atingi-los.

A equipe deslocou-se até a residência do suspeito, que confirmou o desentendimento e relatou ter agredido uma das vítimas durante a tarde. Quanto aos fatos ocorridos no período noturno, admitiu ter acompanhado a motocicleta e, posteriormente, direcionado seu veículo contra ela, ocasionando a colisão. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que deliberou pela prisão em flagrante do indiciado por tentativa de homicídio.