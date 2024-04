Bottero repagina clássicos da moda na coleção outono-inverno 2024

A estação adorada pelo uso de botas e suas variações chega em 2024 com muito couro e suas variações em camurça, verniz, além de metalizados. Essa é a aposta da Bottero, uma das maiores fabricantes de calçados feminino do país, para o outono-inverno.

A marca apresenta diferentes temáticas com tendências e combinações que prometem agradar a todos os estilos. O minimalismo retorna com força nos mocassins e loafers, que trazem uma releitura mais moderna a esses queridinhos da temporada. Já o sapato BOTGiorgia com solado Tr em cor clara, cabedal mais alongado e o loafer com salto tratorado preto, cor bordô e enfeite de metal ônix surpreendem com a pegada quiet luxury. Esses modelos, aliás, muito comuns por vestirem os homens, voltam repaginados para o closet feminino com variações em verniz, camurça e metalizados prata e dourado.

Para quem gosta de scarpin e sapatilhas, especialmente as adoradas bailarinas, elas aparecem ainda mais sofisticadas com cravos e tiras, compondo aquele visual versátil para qualquer ocasião.

Quanto à paleta de cores, os tons terrosos nas variações marrom e brown sugar prevalecem em toda coleção, com bastante destaque para as botas casuais e as westerns, de cano médio estilo boho. Para quem não abre mão do tênis, a marca traz várias opções nesse outono-inverno, com ênfase no tênis BOTHobart com tons terrosos e animal print – que é tendência atemporal na estação, além do queridinho BOTTwister branco com elástico para facilitar o calce e o ajuste nos pés. Ambos são perfeitos para quem não renuncia ao estilo e ao conforto!

A volta dos coturnos

Referência no mundo da moda e considerado um calçado coringa para se ter no armário, os coturnos estarão em alta na temporada outono-inverno para compor diferentes tipos de looks. O black predomina nesse estilo de bota, mas a Bottero também traz opções em pewter, que é o conhecido prata velho, com metais aplicados em onix. As aplicações com argolas, fivelas e cravos aparecem tanto nos coturnos tradicionais quanto no modelo biker boot, resultando em produtos para mulheres cheias de personalidade e que gostam de ousar.

Com diferentes estilos e combinações, a coleção Outono-Inverno 2024 da Bottero chega ditando as tendências da moda, com clássicos repaginados e versões para vestir mulheres com estilo, sofisticação e muita personalidade, sem perder o conforto.

Sapatilha em Couro Metalizado Prata. De solado rasteiro e bico quadrado. Possui uma tira ajustável que envolve o tornozelo com fivela metal prata e detalhes de cravos em prata. Os metais garantem um toque rocker para a produção de seu look, garantindo um visual moderno para as produções.

Sapato mocassim em couro camurça caramelo. De solado rasteiro na cor natural e bico arredondado. Modelo perfeito para suas produções minimalistas.

Sapato em Couro Atanado Napoli Bordô. De solado tratorado preto, possui enfeite de metal ônix sobre o pé. Pode ser utilizado tanto em produções com looks jeans como em visuais mais “preppy”, adicionando meias à composição.

Bota de cano reto em Couro Metalizado Pewter. O modelo possui fechamento em zíper na lateral interna. Com seu salto baixo e bico quadrado, este produto pode ser utilizado no dia-a-dia para composições com saias e shorts, além de calças ajustadas.

Bota de cano baixo estilo Biker em Couro Burnish Preto. Possui detalhes como argolas e rebites na cor ônix e fechamento com zíper de nylon na lateral interna do produto. Perfeito para produções urbanas e despojadas.

Bota de cano longo em Couro Metalizado Pewter. De salto alto e fino, o modelo possui bico fino e detalhe de rugas no cano. Além disto, apresenta zíper na lateral interna para fechamento.

Bota de cano médio estilo western em Couro Camurça Caramelo. Possui salto baixo e bico fino. Repleta de detalhes em bordado. Perfeito para adicionar um toque boho em suas produções casuais.

Tênis em couro marfin e camurça tan, com detalhes em couro poney onça e metalizado Roma dourado. Possui solado na cor vanilla, super leve e macio.

Tênis twister em couro summer burnish off white. De solado rasteiro com palmilha confortável. Gáspea com elásticos, que facilitam o calce e ajuste ao pé.