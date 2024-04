Obras no córrego do Parque Ecológico atingem 50% de execução

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, já executou 50% das obras de manutenção e reforma no córrego do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco – Zoo Americana”. A próxima etapa será a preparação da calha do córrego, com a colocação de pedra, fibra de vidro, concretagem e construção das guias laterais do passeio público.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou o objetivo com o trabalho. “A obra é importante para o desassoreamento e reforço da estrutura nas margens do córrego, visando um melhor escoamento das águas e contenção da erosão. Com 50% do trabalho já concluído, o investimento irá proporcionar a melhoria em toda a extensão do córrego, que nasce no Jardim Botânico e se estende pela Avenida Brasil”, disse Fábio.

No local, já foram executados os serviços de retirada e movimentação de terra, podas sanitárias nas árvores no entorno do córrego, limpeza e retirada de lodo, colocação de gabiões e mantas nas margens.

O investimento é de R$ 260.482,19, sendo R$ 250 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Nilto Tatto. O valor é completado por uma contrapartida da Prefeitura.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) é responsável pelo projeto e fiscalização do serviço. O prazo de conclusão é de 30 dias.