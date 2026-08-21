A cintura diminui, as roupas ficam mais largas, o número na balança começa a mudar. Ainda assim, os braços de muitas pessoas parecem continuar do mesmo tamanho, o que alimenta a crença de que “o braço não emagrece”.

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Na verdade, a circunferência dos braços pode, sim, diminuir: o corpo não escolhe por qual região começar a eliminar gordura, por isso algumas pessoas notam resultado primeiro no abdômen ou nas pernas, e outras demoram mais para ver mudança nos braços. Nem todo volume aparente vem só de gordura: flacidez, perda de colágeno, genética e histórico de oscilações de peso também influenciam o contorno da região.

“O braço pode, sim, perder medidas. Muitas vezes, o paciente acredita que não está tendo resultado porque avalia apenas o volume aparente, mas pode existir uma combinação de gordura localizada com flacidez. Por isso, antes de indicar qualquer tratamento, é essencial entender o que realmente está formando aquele contorno”, explica a biomédica esteta Dra. Gardênia Vivian.

Por que o braço pode demorar mais para perder medidas

A distribuição de gordura varia conforme fatores genéticos, hormonais e metabólicos, por isso algumas pessoas acumulam mais gordura no abdômen, e outras, nos braços, quadris ou coxas. Também não existe exercício capaz de eliminar gordura de uma região específica: a atividade física fortalece a musculatura e ajuda a definir o braço, mas a redução de gordura depende de um processo mais amplo de emagrecimento.

Quando a perda de gordura revela a flacidez

Durante o emagrecimento, o tecido adiposo que sustentava a pele diminui, e ela precisa se adaptar ao novo formato do braço. Essa capacidade de retração varia de pessoa para pessoa, influenciada por idade, genética, exposição solar, tabagismo e velocidade do emagrecimento.



Quando a perda de peso é muito rápida, como após bariátrica ou uso de medicamentos, a pele nem sempre acompanha a redução de volume na mesma velocidade. O resultado pode ser uma aparência de “derretimento”, com sobra de pele e perda de definição, principalmente na parte interna dos braços.

“Não é o emagrecimento que estraga a pele. A perda de volume pode revelar uma fragilidade que já existia. Quanto mais rápida a mudança corporal, maior deve ser o cuidado com a sustentação e a qualidade da pele”, explica a especialista.

Nem sempre dietas restritivas ou protocolos genéricos são suficientes para resultados duradouros, segundo Dra. Gardênia: o emagrecimento precisa considerar as características e o momento de cada paciente. Foi a partir dessa percepção que a biomédica desenvolveu o MetaSlim, método próprio que combina ativos para gordura localizada, estímulo de colágeno e acompanhamento da evolução corporal, buscando reduzir medidas sem deixar a pele mais solta.

“O MetaSlim surgiu da minha prática clínica, ao perceber que muitos pacientes não conseguiam resultados duradouros porque seguiam protocolos genéricos. Precisamos entender o corpo de cada pessoa e desenvolver uma estratégia compatível com suas necessidades”, afirma Dra. Gardênia.

O bioestimulador de colágeno como aliado dos braços

Entre os recursos que podem fazer parte do planejamento para melhorar a aparência dos braços estão os bioestimuladores de colágeno. Diferentemente dos preenchedores, o objetivo principal desse tratamento não é acrescentar volume, mas estimular a própria pele a produzir mais colágeno.

Aplicados em pontos estratégicos, os bioestimuladores promovem uma resposta gradual do organismo, favorecendo a formação de novas fibras de colágeno. Ao longo das semanas e dos meses, esse processo pode contribuir para a melhora da firmeza, textura e sustentação da pele.

“O bioestimulador não emagrece e não elimina gordura. Ele atua na qualidade da pele. No braço, pode ser um aliado importante quando existe perda de firmeza, especialmente durante ou depois de um processo de emagrecimento”, explica a Dra. Gardênia.

Dependendo das necessidades de cada paciente, o tratamento também pode ser associado a tecnologias como o ultrassom microfocado, que atua em diferentes camadas da pele. A definição da estratégia considera o grau de flacidez, a espessura do tecido, a presença de gordura localizada e os objetivos individuais de cada paciente.

Emagrecimento e flacidez devem ser tratados juntos

Para Dra. Gardênia, um dos principais erros é esperar o fim de todo o processo de emagrecimento para só então cuidar da pele. Em muitos casos, o estímulo de colágeno pode ser feito enquanto o paciente ainda está perdendo medidas, favorecendo uma adaptação mais equilibrada da pele ao novo contorno corporal.

“Quando acompanhamos o paciente desde o início, conseguimos agir antes que a flacidez esteja completamente instalada. Isso não significa impedir toda sobra de pele, mas podemos melhorar a qualidade do tecido e conduzir o processo de forma mais estratégica”, pontua.

Hábitos como atividade física, ingestão adequada de proteínas, hidratação, sono de qualidade e proteção solar também contribuem para a saúde da pele, mas não substituem a avaliação profissional.

“O braço não é uma região condenada a permanecer igual. Ele pode perder medidas e ganhar definição. O mais importante é não buscar uma solução genérica, mas entender o que aquele corpo precisa e acompanhar cada etapa da transformação”, conclui Dra. Gardênia.

Sobre a Dra. Gardênia Vivian

Dra. Gardênia Vivian é biomédica esteta, especialista em harmonização facial, terapias regenerativas e bioestimulação de colágeno. Atua há mais de sete anos com protocolos personalizados voltados ao rejuvenescimento natural, à melhora do contorno corporal e à recuperação da qualidade da pele.

É criadora do MetaSlim, método baseado nos pilares de método, métrica e manutenção, e ministra mentorias e palestras para profissionais da área da estética em todo o Brasil, compartilhando sua experiência clínica baseada em ciência, planejamento individualizado e resultados naturais.

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