O Haiti começou o jogo tentando parar o Brasil com lance de violência. Logo no começo da partida, a seleção brasileira ganhou um escanteio após o goleiro haitiano demorar para cobrar o título de meta.
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Aos 11 o Brasil chegou ao gol com Raphinha, mas o ponta estava impedido e o VAR automático invalidou a jogada.
Raphinha voltou a perder um gol livre aos 21. Ele saiu na cara do goleiro, tocou por cima mas a bola foi para fora.
Gol do Brasil
No lance seguinte saiu o primeiro gol brasileiro. Vini Júnior fez jogada pela esquerda, o goleiro defendeu mas a bola foi dividida por Matheus Cunha e o zagueiro haitiano e foi parar no fundo das redes.