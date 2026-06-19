Os contêineres de resíduos sólidos de Santa Bárbara d’Oeste passam por higienização nesta semana. O serviço começou na terça-feira (16), em bairros da região central, e segue nesta quarta, no restante do Município.

Primeiro, um caminhão de coleta recolhe os resíduos que estão no contêiner. Na sequência, a estrutura é içada para dentro de um outro caminhão, equipado com um sistema automatizado de higienização. A limpeza ocorre na parte traseira do veículo.

Ao todo, há 540 contêineres espalhados pela cidade — 400 de resíduos orgânicos e 140 de resíduos recicláveis. A higienização ocorre mensalmente, como forma de impedir o mau cheiro e evitar incômodos para a população.

O serviço faz novo contrato de prestação de serviços integrados de limpeza urbana, que também inclui coleta de lixo. O vínculo foi firmado com a Forty Construções e Engenharia.