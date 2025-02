Brasil: Empresas pretendem contratar no 1º trimestre

No Brasil, 44% das empresas pretendem contratar no 1º trimestre de 2025, aponta pesquisa do ManpowerGroup

O Brasil ocupa a 11ª posição no ranking global entre os países que mais pretendem contratar;

A expectativa líquida de emprego para o 1º trimestre de 2025 é de +27%, com redução de 5 pontos percentuais no comparativo com o trimestre anterior, que foi +32%;

Paraná e Minas Gerais são os estados com as maiores intenções de contratação, com 32% e 29%, respectivamente;

Tecnologia da Informação e Energia & Serviços de Utilidade Pública têm os melhores índices de expectativa de emprego, com 39% e 35%.

A Pesquisa de Expectativa de Emprego – Q1 2025, estudo exclusivo e preditivo realizado trimestralmente pelo ManpowerGroup, aponta que 44% das empresas têm a intenção de ampliar suas equipes no primeiro trimestre de 2025. Esse dado aponta para um cenário promissor no mercado de trabalho, com perspectivas de novas oportunidades de emprego.

Em comparação com o trimestre anterior, houve um aumento de 1%. O levantamento mostra que a expectativa de emprego líquida no Brasil para o período – calculada subtraindo-se empregadores que planejam fazer reduções na equipe daqueles que planejam contratar – é de +27%, uma diminuição de cinco pontos percentuais no comparativo com o trimestre anterior ( +32%).

“Embora tenha havido uma leve diminuição na expectativa líquida de emprego em relação ao trimestre anterior, as perspectivas para o início de 2025 continuam otimistas. O primeiro trimestre costuma ser um período crucial para a contratação, e a confiança das empresas em expandir suas equipes reflete uma boa oportunidade para profissionais em busca de novos desafios”, comenta Nilson Pereira, Country Manager do ManpowerGroup Brasil.

Os setores com maior expectativa de contratação no país incluem Tecnologia da Informação (39%), Energia & Serviços Públicos (35%), Finanças e Imobiliário (33%), Serviços de Comunicação (26%) e Indústria & Materiais (26%).

Globalmente, as empresas do setor de TI continuam liderando, com um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e ao mesmo período de 2024. Em seguida, a pesquisa mostra o setor de Finanças & Imobiliário (33%), Saúde & Ciências da Vida (27%), Indústria & Materiais (26%) e Transporte, Logística & Automotivo (24%).

Paraná e Minas Gerais lideram expectativa de contratação

O estudo apresenta um panorama da expectativa de contratação por regiões do país, com destaque para o estado do Paraná, que registra o maior índice, de 32%, seguido pela cidade de São Paulo (30%), estado de Minas Gerais (29%), estado de São Paulo (28%) e estado do Rio de Janeiro (21%). As demais regiões do país somam 25%.

Cenário Global

Na análise global da pesquisa, a expectativa líquida de emprego é de +25% no primeiro trimestre de 2025.

Entre os países analisados, as intenções de contratação mais fortes são registradas pelos empregadores da América do Norte (32%), seguidos pela região Ásia-Pacífico (27%), Américas do Sul e Central (23%) e Europa, Oriente Médio e África (19%). Os cenários mais fracos são observados em Hong Kong (6%), Israel (8%) e Argentina (-1%).

Comparativo trimestral da pesquisa

Em comparação com a expectativa de contratação dos setores no mesmo período de 2024, o setor de Serviços de Comunicação teve um aumento de 11 pontos percentuais, passando de 15% para 26%. O setor de Bens de Consumo & Serviços apresentou uma queda, de 25% para 18%, enquanto Energia & Utilidades teve uma ligeira redução, de 36% para 35%. Finanças & Imobiliário subiu de 32% para 33%, Saúde & Ciências da Vida caiu de 46% para 18%, Tecnologia da Informação (TI) diminuiu de 45% para 39%, e Transporte, Logística & Automotivo registrou uma queda expressiva, de 29% para 15%. Já o setor de Indústria & Materiais manteve sua expectativa em 26%.

“A atração de novos colaboradores e os desafios para formar equipes têm sido temas centrais nas discussões do mercado. Nesse contexto, as empresas devem assumir a responsabilidade de investir no desenvolvimento contínuo de sua força de trabalho, oferecendo qualificação e treinamentos. Essas iniciativas não apenas preenchem a necessidade de habilidades específicas, mas também contribuem para a retenção e aumento da produtividade, sendo essenciais para o crescimento sustentável dos negócios em um mercado cada vez mais competitivo”, complementa o executivo.

Para visualizar os resultados completos da Pesquisa de Expectativa de Emprego do ManpowerGroup do primeiro trimestre, incluindo dados regionais e nacionais, visite: link para pesquisa.

Sobre a pesquisa

A Pesquisa de Perspectivas de Emprego do ManpowerGroup é a pesquisa de emprego mais abrangente e prospectiva desse tipo, usada globalmente como um indicador econômico chave. A Expectativa Líquida de Emprego é obtida tomando-se o percentual de empregadores que preveem aumento na atividade de contratação e subtraindo-se dele o percentual de empregadores que esperam uma diminuição na atividade de contratação.

Ao todo, foram 40.413 empregadores, públicos e privados, entrevistados em 42 países e territórios, para medir as tendências de emprego previstas a cada trimestre. No Brasil foram entrevistados 1.050 empregadores.

