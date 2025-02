Tudo sobre ameixa: nutricionista do CEUB lista benefícios de inserir a fruta na dieta

Rica em fibras, vitaminas e minerais que contribuem para o sistema imunológico, ajudam a regularizar o trânsito intestinal, fortalece a resistência muscular e auxilia na redução da ansiedade. Estamos falando da ameixa, fruta versátil e acessível, que está disponível tanto na versão fresca quanto seca. Pollyana Ayub, professora de Nutrição do Centro Universitário de Brasília (CEUB), indica o consumo regular desta fruta para alimentação mais saudável e equilibrada.

A nutricionista revela que a ameixa é uma fruta nutritiva e popular no Brasil, consumida tanto in natura quanto em forma de geleias, sucos e compotas. “Entre seus principais benefícios, estão o fornecimento de vitaminas e minerais essenciais, como Vitamina C, que fortalece a imunidade; Vitamina A, que melhora a saúde dos olhos e contribui para a imunidade; e p Potássio, que auxilia na regulação da pressão arterial.”

Segundo Ayub, a ameixa é fonte de substâncias antioxidantes, como flavonoides e fenóis, que ajudam a proteger as células contra os efeitos dos radicais livres. O benefício principal do consumo é sua contribuição para o funcionamento do intestino, prevenindo e combatendo a constipação devido ao efeito laxativo natural e à presença de sorbitol. “Para pessoas com diabetes ou resistência à insulina, a ameixa ainda auxilia no controle dos picos de glicemia por ser rica em fibras.”

Sobre a prevenção de doenças, a ameixa pode ajudar em algumas condições, uma vez que seus antioxidantes reduzem o impacto dos radicais livres, que estão associados ao envelhecimento precoce e a doenças crônicas, como as cardiovasculares. A docente do CEUB frisa que sua potente ação na regulação intestinal também ajuda a manter a saúde do sistema digestivo.

Consumo moderado

Embora ofereça muitos benefícios à saúde, Ayub alerta que a ameixa deve ser consumida com cautela em algumas situações. Indivíduos com trânsito intestinal acelerado podem experimentar efeitos laxativos mais intensos, como diarreia: “Pacientes com doenças renais devem se atentar ao acúmulo de potássio, que pode levar a alterações no ritmo cardíaco. Já os diabéticos, devem evitar versões de ameixa seca que contenham açúcar adicionado, para não elevar a glicemia.”

Para incluir a ameixa de modo funcional na dieta, Poliana recomenda seguir a recomendação de um nutricionista, por meio de um plano alimentar personalizado. “Ao consumir alimentos ricos em fibras, como a ameixa, é importante realizar a gestão da constipação intestinal com água para evitar o efeito contrário”, finaliza.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP