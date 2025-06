Brasil e Paraguai se enfrentam pela 85ª vez na noite desta terça-feira (10), às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida será válida pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Ao todo, a Seleção conquistou 50 vitórias e marcou 183 gols. Já La Albirroja venceu 12 vezes e anotou 68 tentos. Houve empate em 22 jogos.

O primeiro duelo entre os países se deu em 12 de outubro de 1921, pelo Campeonato Sul-Americano, hoje chamado de Copa América, no Estádio del Club Sportivo Barracas, em Buenos Aires, capital da Argentina. Na ocasião, o selecionado brasileiro ganhou por 3 a 0, com gols de Machado (2) e Candiota.

A maior vitória da Amarelinha sobre os paraguaios aconteceu em 11 de maio de 1949, data em que Ademir de Menezes (3), Tesourinha (2) e Jair Rosa Pinto balançaram as redes na goleada por 7 a 0, pelo Campeonato Sul-Americano daquele ano.

Oportunidade de classificação

Caso a Seleção derrote o Paraguai nesta terça-feira (10) e o Uruguai ganhe da Venezuela, em Montevidéu, o Brasil garante a classificação para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Última vez no Brasil

Na última visita do Paraguai ao Brasil, a Canarinho goleou por 4 a 0, com gols de Raphinha, Philippe Coutinho, Antony e Rodrygo, no Mineirão, em Belo Horizonte, também pelas Eliminatórias.

