A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, participou de um evento especial promovido pela Associação Barco Escola da Natureza, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, no domingo (8). A programação contou com atividades educativas e ações voltadas à conscientização ambiental.

“O evento reuniu diversos parceiros para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, com atividades, orientações e abordagens que ampliaram a sensibilização sobre a preservação da natureza, dos recursos hídricos e do desenvolvimento sustentável”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O secretário adjunto Neto Franzatto ressaltou a importância da iniciativa. “O Barco Escola é um espaço fundamental para a educação ambiental no município, com foco na valorização dos ecossistemas aquáticos, da biodiversidade e da sustentabilidade”, afirmou.

Evento

Durante o evento, foram realizados passeios gratuitos no Barco Escola, aula de defesa pessoal com Heigles Ribeiro BJJ e Escola de Luta BJJ, além de uma exposição sustentável com participação do Meliponário Cheiro de Mel, Unimed, Neovia Engenharia, CPFL, Droga Raia e Sociedade Vegetariana Brasileira. Também houve palestras sobre a Represa Salto Grande, ministradas pelo professor Nicolás Stríkis (USP) e pelo engenheiro ambiental do DAE e presidente do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), João Marco Alves de Oliveira.

O Barco Escola atende gratuitamente as escolas municipais de Americana. “Nosso sonho é ampliar o atendimento para toda a comunidade. Para isso, contamos com o apoio da Prefeitura, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Educação, e da parceria com a CPFL Renováveis. Essas ações reforçam nosso compromisso com a sustentabilidade”, afirmou o ambientalista João Carlos Pinto, representante do projeto.

Também participaram do evento o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, a supervisora de Educação, Kely Nadin, o coordenador de Meio Ambiente da CPFL Renováveis, Leandro Henriques Soares, entre outros apoiadores.

