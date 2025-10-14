A Seleção Brasileira perdeu pela primeira vez na história para o Japão ao ser derrotada por 3 a 2 nesta terça-feira (14), no Estádio Ajinomoto, em Tóquio, em amistoso válido pela Kirin Challenge Cup 2025. O resultado encerra uma invencibilidade que já durava 13 jogos e marca o fim da Data Fifa de outubro.

O zagueiro Fabrício Bruno não está vivendo uma boa noite em Tóquio, no Japão, nesta terça-feira (14). O jogador do Cruzeiro fez um gol contra no amistoso da Seleção Brasileira contra o Japão, no Ajinomoto Stadium.

Aos 17 minutos do segundo tempo, o atacante Nakamura chutou para o gol e, em uma tentativa de tirar a bola, Fabrício Bruno mandou para o fundo das redes.

O gol contra cedeu o empate para a Seleção Japonesa. Apenas nove minutos depois, Ueda marcou o gol da virada do Japão.

