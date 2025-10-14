Teatro Municipal de Americana recebe musical de viola caipira e cordas
Leia + sobre diversão e arte
O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe nesta quinta-feira (16), às 20h, o musical “Entre o Piche e a Piçarra”, projeto do violeiro Rodrigo Zanc com o Quinteto de Cordas Tertú que propõe unir a sonoridade da viola caipira à sofisticação das cordas friccionadas, criando um diálogo raro entre a música popular e a de câmara. A apresentação tem entrada gratuita, e os ingressos estão disponíveis pelo link linktr.ee/APONTEprodutora ou na bilheteria do teatro, localizado na Rua Gonçalves Dias, nº 696, Jardim Girassol. A classificação é livre.
O projeto nasceu em 2023, já percorreu diversas cidades do interior paulista e agora avança para a gravação de um álbum inédito, que resgata e reinventa canções da obra autoral de Rodrigo Zanc, com direção musical e arranjos exclusivos de Neymar Dias. O show tem como objetivo ampliar o alcance da música regional brasileira e reforçar a democratização da cultura.
“É uma alegria receber em Americana um espetáculo que valoriza nossas raízes e, ao mesmo tempo, traz inovação ao unir a viola caipira às cordas. Iniciativas como essa reforçam o nosso compromisso com a valorização da música brasileira em suas diversas formas”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP