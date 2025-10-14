Uma briga entre conselheiros de um condomínio de luxo de Americana terminou com a polícia sendo chamada para acalmar os ânimos.

O condomínio de apartamentos fica no bairro Belvedere, região do São Vito. Desde o começo do ano, o local era ponto de conflitos por conta de questionamentos da administração.

Briga por água e xingamentos

Um dos motivos principais é a falta d’água. A discussão começou por volta das 21h. Moradores que são inquilinos tem sido pressionados para sair do local. São duas torres de 17 andares e o local tem poço artesiano.

A polícia foi chamada por conta da agressão verbal e a presença de idosos na reunião. O NM obteve informação de que foi registrado boletim de ocorrência.

