BRK Ambiental tem oito vagas para cargos em Sumaré

Concessionária de saneamento contrata estagiário, agente, analistas, encanador, operadores e técnico

A BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Sumaré, está com pelo menos oito oportunidades de trabalho abertas neste começo de ano.

São cargos de Agente Comercial I, Analista de Apoio Operacional I, Analista de Projetos Contratos de Obras II, Encanador de Manutenção de Rede I, Estagiário, Operador de Equipamentos II, Operador de Estações de Tratamento I e Técnico Manutenção Mecânica I.

As exigências vão desde Ensino Médio, Superior e Técnico, passando por formações específicas nas áreas de atuação. São oferecidos, para o modelo de trabalho presencial (conforme a vaga): Assistência Médica e Odontológica, Vale Refeição ou Alimentação, Seguro de Vida, Previdência Privada, Vale Transporte, Programa de Apoio à Saúde, Gympass (academia), Day Off (não trabalha no aniversário), Licença Maternidade ou Paternidade estendida e PLR (Participação em Lucros e Resultados), entre outros.

Profissionais

A concessionária divulga que está “em busca de profissionais talentosos” para embarcar no “propósito de levar o saneamento para muito além do básico para mais de 16 milhões de clientes em todo o Brasil”. A BRK comunica ainda que ‘valoriza a diversidade’ e a ‘candidatura de pessoas com deficiência’.

As oportunidades em aberto podem ser consultadas no site da BRK Ambiental, no link https://www.brkambiental.com.br/trabalhe-conosco.

