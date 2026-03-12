Léo Sallum recebe encontro do Clube de Leitura com obra de Jorge Amado

O próximo encontro do Clube de Leitura do Léo Sallum, em Santa Bárbara d’Oeste, acontecerá no dia 23 de março (segunda-feira), às 19 horas, no Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum”, na Cidade Nova. A atividade gratuita contará com a leitura e discussão do livro “A Morte e a Morte de Quincas Berro d’Água”, do escritor Jorge Amado, um dos maiores nomes da literatura brasileira.

A obra narra, com humor e elementos de realismo mágico, a trajetória de Joaquim Soares da Cunha, um funcionário público exemplar que decide abandonar a vida convencional e a família para viver como boêmio nas ruas de Salvador, passando a ser conhecido como Quincas Berro d’Água. Após sua morte, amigos de farra e parentes entram em disputa pela memória e pelo destino do corpo, resultando em uma “segunda morte” simbólica no mar, celebrando a liberdade do personagem.

Serviço:

Clube de Leitura do “Léo Sallum” | “A Morte e a Morte de Quincas Berro d’Água”, de Jorge Amado

Dia 23 de março, às 19 horas

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Evento gratuito

